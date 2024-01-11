《金手指》未曝光片段流出　梁朝偉後巷被打

由梁朝偉及蔡卓妍（阿Sa）等主演的英皇電影《金手指》，於香港票上映不足兩星期，票房已衝破2,800萬大關，榮膺「2023年聖誕新年檔開畫票房總冠軍」，至於台灣、新加坡及馬來西亞亦傳來喜訊，該片於三地開畫，票房均是2023年港產片之冠！

而拍攝期間，劇情本交代阿Sa角色少女時代時，曾與偉仔角色有一面之緣。為重現上世紀70年代香港的舊風貌，劇組悉心復刻當時的文具店，甚至搭建了整條舊街道，令阿Sa甫踏入片場，已嘆為觀止：「睇劇本呢場戲不足一分鐘，劇組卻依然咁用心，我真係覺得自己走入咗時光隧道一樣，重返細個時去過好喜歡嘅街道，回憶滿滿！」然而篇幅所限，這場戲最終遭刪剪，猶幸如今以絕密片段形式曝光。

阿Sa角色天生好身材，亦十分懂得利用優勢去達到目標，所以在文具店與偉仔初次邂逅時，偉仔「直擊」她不經意對色迷迷的老闆張達明「露本錢」，同黨男孩趁機在收銀機偷錢，已令偉仔得知她是個「進取」的女生，亦留下深刻印象。及後當阿Sa跑來應徵秘書，滿肚密圈的他便知道對方是最佳的棋子。

對於首次與偉仔合作，阿Sa表示﹕「初初以為會好緊張，但好快已進入拍攝氣氛，加上偉仔好好，不但全無架子，仲請我同白只去佢屋企傾偈，同我哋溝通與交流！」

那邊廂，偉仔亦大讚阿Sa：「她很努力、用心，感謝她與一班年輕演員的專業，令《金手指》的拍攝能順利完成！」提到絕密片段中，偉仔需要參與在後巷被打等動作戲，他輕鬆的說：「相比之前，今次的動作戲算是好『濕碎』，我與動作設計錢嘉樂之前也合作過《最佳拍檔之醉街拍檔》，彼此早已有了默契，這次也合作得相當愉快！」