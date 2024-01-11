吳若希新劇用嘴唇誘惑他人　唔聲唔聲老公驚驚

藝人吳若希（Jinny）、羅天宇、周志康、胡蓓蔚、鄧伊婷、鄧美欣和吳嘉儀今日（11日）為無綫新劇《旁觀者》宣傳及玩遊戲。飾演奸角的Jinny，劇中靠嘴唇誘惑他人，平日愛笑的她，拍攝前要不停對鏡練習控制嘴唇，更自稱護唇專家：「每次拍之前會狂敷唇膜、搽好厚嘅潤唇膏。」她感謝兩位攝影師拍出一個連她也從未見過的另一面。問到在家有否以紅唇誘惑老公？她笑謂：「對住老公做唔到，因為我唔係流於表面嘅人，一言不合就會大打出手，反而演完呢個角色令我學識收斂，依家發現原來唔出聲老公仲驚。」她笑指與老公會以心靈交流而不用嘴唇：「因為佢食煙，等佢戒咗煙或者我會用嘴唇獎。（好耐冇錫過老公？）佢會成日夾硬啜我，我就夾硬啜番對仔女平衡心理，我哋何家係鍾意夾硬嚟，哈哈！」

至於玩輸遊戲被罰吃芥末壽司的羅天宇，被弄得淚水直標，但他表示其實很喜歡芥末，故根本難不到他，又被笑指在場一眾拍檔爭着餵他食壽司很有「艷福」，他笑指周志康一向欺負他，又表示二人一起組隊打籃球多年，也多次出外比賽，近來經常跟中學生對壘，期望推廣籃班運動的體育精神，單身的他更笑言現時視籃球為女朋友。

早前於內地完成《巾幗梟雄之懸崖》拍攝的他，於劇中飾演槍手，笑指最後卻變成動作演員，令恨拍打戲的他夢想成真，感激監製給予機會：「以前曾喺楊盼盼嘅動作班學過，一直好鍾意睇甄子丹嘅電影《葉問》，但可能大家覺得我外表斯文，所以同動作片扯唔上關係。」談到工作，他透露稍後會為以廉政作題材的單元劇開工：「由5位電影導演執導嘅5個單元故事，好期待，其實入行15年都未試過拍電影，好想試吓，就算小角色都冇所謂。」而向來為食的他，笑言不用拍劇就會放肆，因此已習慣每次入劇組前都要減10磅以上。