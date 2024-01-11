馬國明陳豪台慶前鬥Chok　單立文入圍視帝以為詐騙

無綫台慶頒獎禮如箭在弦，今日繼續發布「最佳男主角」及「最佳男配角」10強官方場刊照，今年競爭可謂相當激烈。陳豪於《破毒強人》內扮演毒王無論頹爆造型、沙啞聲線或演技均有大突破，而馬國明於《新聞女王》內角色惡鬥佘詩曼，攻心計演出亦不容乏視，而在早前官方社交平台公布的「男主角」10強名單中，馬國明獲派Like的指數更力壓陳豪，名列第三的則是《隱形戰隊》陳山聰。

男配角方面，於《新》劇內扮輕度弱智爸爸一角的陳山聰，在官方平台內獲大批粉絲派Like，成功躋身三甲兼排名第二，暫時冠軍則是《隱形戰隊》的林子善，其演出贏得好評更為他樹立「超級喊包」形象，第三位則是《破》劇的馬貫東。

日前多位型男云集為場刊拍照，林子善笑說﹕「入到十強，個個都強！我唔投（畀）自己，雖然我想，但我又好欣賞某啲演員，佢未必同我好熟，好似馬貫東咁，我直情當面同佢講，我好鍾意睇你演戲，所以我今年投咗畀佢。」馬貫東則坦言對去年成績感到滿意：「出街嘅角色同以前畀觀眾睇到嘅好大分別，同埋我咁大分別後觀眾都咁接受，我自己都好開心。」首度獲得男配提名的吳業坤，則指看好《新》劇的陳山聰：「我見住佢演嗰場戲，好犀利！佢係趕收工過咗嚟後，即刻演呢場戲。佢真係每take都係用盡功力，我要向佢好好學習。」

而入圍角逐「男主角」的單立文十分搞笑，他透露被通知入圍男主角10強時一度以為被整蠱，又大爆老婆胡蓓蔚不高興：「我以為公司搞呢個騙案呃我，到我老婆話website登晒喎，又有人恭喜我喇，我先開始相信。我老婆唔開心呀，佢驚我攞咗獎之後會唔要佢，好有危機感。」