兩部iPhone頂配咁貴？Vision Pro下月上市

Apple去年6月發表旗下首個MR(Mixed Reality)頭戴裝置，等足大半年廠方終於落實於美國時間1月19日早上5時起，接受消費者經美國Apple Store零售店及網上商店預訂，並於2月2日在當地上市。入場費接近兩部iPhone 15 Pro Max 1TB頂配，加配蔡司近視鏡仲要畀多US$99，完全是有錢人玩意。

Vision Pro被Apple定位為「空間運算裝置」，內置一系列相機、感測器及兩個僅郵票大小的2,300萬畫素顯示器，支援眼球及手勢追蹤，透過雙眼、手指及聲音便能下達指令，仲可獨享100呎私人影院。市場分析Vision Pro首年出貨量大約為40萬至80萬台，並預計2025年下半年會推出平價版，預料售價會減一半左右。

同場加映︰iPhone加「空間影片」拍法

為配合Vision Pro推出，iPhone 15 Pro及15 Pro Max用戶在更新至iOS 17.2後，現可拍攝「空間影片」(Spatial Video) 。在標準動態範圍下拍攝，影片將以1,080p@30fps拍攝，成品除可在視窗播放，仲可擴展為沉浸式檢視模式，讓用戶身臨其境。