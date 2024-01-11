永瀨陽菜 榮登選美女王

學生妹同女王呢兩個身份好似大纜都扯唔埋，但喺日本寫真界，有位女生喺好短時間內變女王，受到大量粉絲嘅支持，佢就係永瀨陽菜！

薄身好波

喺日本有好多選美比賽，規模有大有細，但無論如何，奪得冠軍寶座者，絕非泛泛之輩。正如今日為大家介紹嘅永瀨陽菜，就係實至名歸嘅選美王者！今年22歲嘅陽菜，人如其名，除咗青春可愛，身上仲散發住陽光氣息，特別係面露燦爛笑容時，相信好多男士都會被佢嘅熱情所融化。講到身材，一身小麥肌嘅陽菜，屬於薄身纖巧型，但瘦得嚟好健康，睇得出平日有做開運動，最難得嘅係心口對E奶分量十足，可謂夠晒睇頭！

目標多多

永瀨陽菜喺2021年踏足演藝圈，之後轉戰寫真界，初出道時被稱為「風格出眾的關西現役女子大學生」，理由係阿妹來自屬於日本關西地區嘅大阪，行事作風豪邁開朗，加上身材唔錯，令觀眾留下深刻印象，早前參加選美活動「第4屆Sanspo GOGO女王」，仲成功加冕，搖身一變成為女王！奪冠之後，陽菜話有好多目標想實現，包括做雜誌封面女郎、拍特撮劇集、擔任棒球賽開球禮嘉賓等等，呢種積極心態真係好值得時下年輕人學習！