AGA社交網報喜　講明將有重要事公布

歌手江海迦（AGA）昨日（10日）正式開始新專輯《AGATHA x WASHI Limited 300Editions》Deluxe版預購，限量300張專輯於開賣55分鐘火速售罄，成績令人鼓舞，AGA亦非常感動，她更在社交平台報喜寫道：「好多謝你哋，將會有件重要事要送給你們，請留意。」暗示稍後時間會有驚喜送給樂迷。

AGA表示知道售罄這個消息非常感動，她說：「因為這張專輯前後經歷了三年時間去完成，其中Disc 2是自休假回來後的創作，當中作出了很多不同嘗試，不斷尋找自己，所以得個售罄消息非常感動！亦很感激樂迷一直支持我，讓我可以繼續做自己喜愛的事情。」今次《AGATHA x WASHI Limited 300 Editions》限量300張，AGA特意留起編號001的一張收藏。

被問到為何用丹寧材質作Deluxe版專輯的封面，AGA形容是一個緣分，她說：「自己有位設計師好友，他擅長以和紙編成紗線製作牛仔褲，所以大家將會收到的限量版專輯封面也是用上這種獨特材質。有天跟他聊天，談到自己創作也喜歡在紙張上書寫，跟他慢慢編織一條牛仔褲相似，而我則是一頁頁紙去寫去創作，寫到開演唱會，跟樂迷分享自己不同面向，一同成長。」她又提到今次封面用上的丹寧布剪裁、洗水等等都是獨一無二，寓意大家都是獨一無二完美的個體的存在。

AGA今次在新專輯的造型有別以往，高興邀請到兩位藝術家朋友合作，在她身上繪製不同圖案，象徵著她的歌曲創作如同她身上的烙印，紀錄着自己的成長。AGA又提到最喜歡封面的造型，風格上是很Raw、簡樸一點，同時又帶點偏鋒的感覺，貼近自己真正日常喜歡的風格，感謝造型師的精心安排。