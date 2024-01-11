朱千雪宣布懷孕後首現身　腳踏3吋高踭鞋睇見都牙煙

藝人馮德倫（Stephen）、前港姐朱千雪（Tracy）及桌球選手傅家俊等，晚上（11日）出席銀行活動，眾人早前為銀行拍攝了一系列廣告。已淡出幕前轉行任大律師，並於元旦日報喜與醫生老公成功造人的Tracy，穿上3吋高跟鞋現身，懷有5個月身孕的她明顯圓潤了，她指懷孕後體重正常上升，笑指自打破了自己最重紀錄後已沒有上磅，現時仍如常上班工作，亦未有特別進補：「食得健康咗同多咗休息，奶奶有煲湯畀我飲。」她表示父母及妹妹稍後會由加拿大回港照顧她：「奶奶同媽咪都係第一次抱孫。（冇叫你唔好做嘢？）佢哋睇完今晚個報道先知我拍廣告，哈哈！（高踭鞋咁高唔危險？）唔算高啦，以前着6吋，依家返工都係着3吋高。」她笑言現時有女王級享受，一切粗重工夫由老公負責，而媽咪與奶奶亦會每天通電話，研究合適湯水給她。她表示今次懷孕是計劃之內，希望以順產方式生B，仍未計劃何時停工待產，亦會預留時間照顧BB，但透露今年的工作已排至年尾，問到會否乘勝狙擊追多個？她笑謂：「試咗呢個先啦！」

而Stephen除了以演員身份拍廣告外，更成就解鎖，首次為廣告執導，他坦言執導廣告與執導電影有很大分別：「拍MV或寫隻歌可以加入自己嘅情緒，但廣告主要係應付客戶嘅需求，可能要喺短短1分鐘內將客戶嘅訊息傳遞出去。」他笑指今次有廣告公司負責度穚，故自己未有被客戶「Ban穚」，只要在其範圍內專心導演便可，共花了4天時間完成拍攝，是很好的學習機會。問到他今次以雙重身份工作，收「雙工」報酬應非常滿意？他笑謂：「新人價，非常之優惠，哈哈！（想拍多啲？）梗係希望拍多啲，希望大家龍年都多啲工作。」

他指香港電影界人才輩出，自也十分支持港產影業，直言也想在港開戲：「不過都要有人搵我先得。」他指現今觀眾除了喜歡看荷里活級大製作外，談及社會意題、生活化的作品也大有捧場客：「我覺得依家未必需要咁大資源、花好多時間喺拍攝上面。（但少成本要辛苦就住拍？）依家點都辛苦，全世界電影都唔係好嘅時候，不過難嘅時候都係要繼續做。」另他表示早前原已安排好為美劇執導，但受美國演員工會罷工事件影響受阻，雖然罷工已告一段落，但因要重新找籌組劇組，故相信今年內應未能開拍。