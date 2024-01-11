菊梓喬認離巢「星夢」　即亮相HOY TV向何哲圖報恩

歌手菊梓喬（Hana)在社交網發文「感謝2555天終於來到這一天」，暗示離巢星夢，結束7年賓主關係。今晚Hana火速現身HOY TV新春節目《龍騰灣區歡樂年》綵排錄影，早前她在家意外拗柴致骨裂，晚上撐住拐杖，穿大露背裝出席，相當畀面。Hana直認與舊公司星夢分手，7年關係告終感到不捨，她本身隸屬另一公司創富文化，之前與星夢是聯合管理，故離巢是由公司決定，與星夢仍保持良好關係，有望將來再合作。

她滿腹計劃，寫了幾首歌在手，希望今年上半年能推出新歌，承認有多間唱片公司向她招手。問到考慮因素？她表示：「前途，（定錢途？）Both，前和錢都好緊，我兩年無出過歌，再唔出歌會被遺忘，唔想發生嘅事，我對音樂仲好有熱誠。（前公司投放資源去其他歌手度？）本身合約結束，都做過好多好音樂，都幾圓滿，希望Keep住團火做好音樂。（魚唔過塘唔肥？）係咪會肥㗎？我想荷包肥囉！」她指一直是慘情歌專屬戶，獨立後頭炮新歌只要好聽，跳唱就可免則免，不想嚇親歌迷。

至於離巢第一個工作，立即亮相HOY TV，向發掘她、現任職有線寬頻銷售及市場總監的何哲圖(Herman)報恩？她表示：「開心Herman邀請我，有工作記得我，報恩？佢向我報恩，哈哈！（Herman拯救你？）大家互相拯救啦！」Herman表示由Hana第一日做新人便無縫合作，今次是一次性，以獨立歌手身份合作，希望將來更多合作。他透露下一步會簽藝人。問第一個就簽Hana？他表示：「等佢經理人處理，我哋合作性好高，Hana都希望參予不同的活動（Hana之前發展麻麻？）難評論，佢嘅歌在內地好受歡迎，係值得栽培和支持嘅藝人。」身兼行政總裁兼執行董事的杜之克就表示感謝Hana負傷也來幫手做嘉賓。

Hana近半年沒有在港演出，大部分時間在內地與歌迷聚會，揚言賺錢不多，今年目標要努力工作和賺錢，覺得沒有工作會很悶。透露音樂以外也想拍劇，TVB還有存貨《逆天奇案2》，是她最後一齣劇，將來劇集推出不介意配合宣傳。