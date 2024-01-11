脫界天后 魅力大爆發

唔係肯剝衫就可以做到愛情動作片嘅明星，仲要外形夠突出，又或者演出夠高質，咁先有資格出人頭地，好似今次介紹嘅四仔就有大把人辦！

王者駕到

走型格路線嘅四仔片廠Vixen，喺物色演員方面一向要求高，所以喺歐美有唔少粉絲捧場，新作《Finesse #3》亦唔例外，由專拍劇情類四仔嘅名導Laurent Sky同Julia Grandi聯手執導，仲搵嚟Queenie Sateen、Amber Moore、Ada Lapiedra同Kira Noir孭飛，陣容令人期待。故事講述某日喺四仔片場，導演嫌男女脫星交唔到戲，搞到吵大鑊收場，咁啱喺呢個時候，4位脫界天后駕到，隨即以高超床技話畀大家知乜嘢係高質演出，唔止場內人士大開眼界，身為觀眾亦會覺得歎為觀止。

猛人雲集

四仔片廠Tushy每年都會推出一套重頭戲，以當年人氣最強嘅脫星做生招牌，而《Influence: Vanna Bardot》就係最新一套，除咗由四仔名導Derek Dozer主理，仲邀得April Olsen、Vicki Chase同Little Dragon參演，可謂星光熠熠！呢班脫星唔止有樣有身材，更擁有一流床技。另外，片廠為咗令四仔迷獲得更強勁嘅官能體驗，特別搵嚟著名音樂人負責配樂，加埋攝影師用咗大量主觀角度鏡頭，難怪呢套作品令唔少四仔迷期待。

未來之星

脫界天后嘅演出固然精彩，但未來之星亦好值得欣賞，呢套由BANG!推出嘅《Natural And Bushy》，除咗由四仔名導Chris Streams主理，仲請到Emma Magnolia、Aubree Valentine、Kylie Rocket等脫星參演，佢哋被譽為脫界嘅未來之星，勁有潛質，好有機會喺嚟緊嘅四仔頒獎禮上獲得年度最佳脫星提名。就算你對呢班新星嘅認識唔多，亦無所謂，淨係欣賞吓佢哋嘅迷人魅力同精湛床技，已值回票價。