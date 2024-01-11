黎諾懿自認「貪新鮮」　帶仔仔行街市攞着數

有「美男廚神」之稱的黎諾懿，日前應香港街市的邀請，聯同李錦聯及美女廚神Hilda Leung（梁雅林）組成「星級廚神」，各自設計出一道好意頭的團年菜式，三人親自到街市選購新鮮食材，分別打造出「鮑你黃金滿屋皇子雞」、「新春橫財醬燒豬手」及「笑口常開麻辣忌廉鮮蝦」，三款菜式均色香味俱全，令人食指大動。

曾主持多個飲食節目的黎諾懿，炮製春雞及鮑魚時功架十足，他自認是街市常客，皆因自己「貪新鮮」，諾懿說：「作為一個喜愛下廚之人，我當然鍾情逛街市，因為香港街市的食材是每天新鮮送到，而選料好亦是打造美食的第一環。我也喜歡跟兒子『小春雞』一起買餸，一來可以讓他透過日常生活認識不同的食材及冷知識；二來是可以『父憑子貴』，因為街市的檔主為人友善，不時誇獎『小春雞』活潑可愛，買菜買肉均有着數。買生果又會送多兩粒士多啤梨給他吃，實行慳住賺，將來等二兒子『小冬牛』大一些，三父子齊齊買餸應該有更多着數，哈哈！」

至於蹤橫飲食節目逾30年的李錦聯，今次毋須出動「無敵鴛鴦剷」，只需一雙大筷子便輕鬆完成一道燒豬手，惹味醬汁配搭豬手豐富的骨膠原，他說：「煮餸最重要是食材新鮮，其次才是配搭與技巧，所以我每日都會到街市買餸，一來可以挑選最新鮮的當造食材；二來跟檔主們都是老朋友，每天閒話家常也是賞心樂事。」