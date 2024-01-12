【是日通勝】

農曆十二月初二

癸卯年 乙丑月 乙亥日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：開市、祭祀、動土

忌：栽種、嫁娶、取魚

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：25、43、32

幸運顏色：茶色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：事業遇到阻力，搞好人際關係是當務之急。

金牛座：健康一般，宜及早做體檢，可防患於未然。

雙子座：不要事事指望別人幫忙，最緊要做好自己。

巨蟹座：財運有點差，落實重要投資決定前要三思。

獅子座：獲幸運之神眷顧，感情生活可望如魚得水。

處女座：不要做超出能力範圍的事，以免破財收場。

天秤座：感情生活愜意，單身者有吸引桃花的條件。

天蠍座：財運非常好，但要懂得知足，忌貪得無厭。

人馬座：不夠主動是大忌，易令感情問題日趨惡化。

山羊座：珍惜眼前一切，笑多一點點，運氣不會差。

水瓶座：心存僥倖是大忌，否則易變成事業絆腳石。

雙魚座：事業發展遭受挫折，付出跟回報不成正比。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）馬 財運旺

（跌）蛇 遇挫折

鼠：事業運強，可在職場競爭中脫穎而出。

牛：思緒受私事擾亂，工作表現大打折扣。

虎：話頭醒尾，處變不驚，做事得心應手。

兔：防人之心不可無，要提防被熟人出賣。

龍：運勢一般，有些生活壞習慣需要糾正。

蛇：是日沖煞，事業受挫，容易迷失方向。

馬：財運上升，不乏求財門路，好好把握。

羊：工作運勢平穩，付出愈多，收穫愈多。

猴：面對誘惑要冷靜，已婚者勿搞三搞四。

雞：桃花運一般，尋找拍拖對象不可心急。

狗：易出現溝通問題，有伴侶者必須慎言。

豬：知人口面不知心，提防異性花言巧語。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

十二生肖運程：馬

屬馬的朋友，於龍年的運程不太理想，只是一般而已，這是因為有四粒凶星，而吉星只有一粒。見到的煩憂多而運程欠佳，雖說如此，但我們還是要了解吉、凶星應如何面對，解救困難。

災煞是三煞中力量最強之煞星，水火交戰而引起的災煞是最危險的，尤以窗外的正南方、東南方與西南方有動土，這是因三煞最忌動土，容易又引起健康問題。只要三煞方沒有動土，不必擔憂。

喪門凶星，謹記不應去殯儀館，或有關殯葬之儀式，避免引致生病。如果是直系親屬，只要是戴孝之人，此凶星不會有影響。若然非去不可，則帶備百解便可。

血刃凶星，代表容易引起不必要的流血，捐血洗牙是最佳化解方法。浮沉凶星，多出現於坐船的人，在風高浪急時，上岸後，也許有短暫的腳步浮浮沉沉之不良感覺。

天解吉星，兩、三元的一張百解，必然有天解地解。天解賜福禎祥，地解化難生恩。天解地解，都是化解一切厄運，賜給福蔭的。喪門凶星，有百解，自然有天解賜福地解化難。

屬馬的朋友火氣盛，特別是出生於夏季，龍年水庫當值，對命中火旺之人，是吉運，凶星影響之力不及五行之水火平衡之力。