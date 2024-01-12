森美玩出禍！驚爆麥美恩緋聞男友性取向！

第二集《真係咁Friend？》，森美與麥美恩（Mayanne）將大玩遊戲！兩位均屬出色主持人，常要記稿又要記流程，記性照理肯定一流；但玩畢今集的啤牌遊戲後，他們其中一人的記性卻「渣到暈」!

除了玩遊戲，他們更需要回答尖銳問題，森美被問會選禿頭或光頭時，他即表露出萬分不願的表情，隨後又指自己與國際型男畢彼特（Brad Pitt）相似，如禿頭便似祖狄羅（Jude Law）。

隨後，當Mayanne被問要在森美，以及其緋聞男友許文軒之間選擇時，森美竟然大爆許文軒的性取向，令Mayanne即時目瞪口呆，森美也知道自己禍從口出露出尷尬表情，雖然二人試圖打圓場，但任憑他們的口材有多棒，似乎只是欲蓋彌彰，未知他們面對許文軒時，會如何收科呢？

之後，Mayanne回答「最想同邊一個男女藝員拍親熱床上戲」時，她便說：「呢個問題我有講過呀，鼎爺（李家鼎）囉，冇人信，我講過一次，仲係鼎爺面前講」，令森美失控大笑。 而Mayanne更當場向森美發美邀請：「我同鼎爺，你同譚玉瑛姐姐，一家親呀」，嚇得森美當場耍手擰頭，場面失控！想看森美與Mayanne這對歡喜冤家大放笑彈，就立即睇片啦！