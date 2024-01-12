星玄｜JW王灝兒孖神秘男遊樂園　一線索證冇感情危機

是日係01月12日，農曆十二月初二，宜開巿、祭祀、動土。今日最旺嘅生肖就係馬，財運上升及不乏求財門路，要好好把握呀！歌手JW王灝兒就係屬馬，佢自出道以來，戀情一直受到關注，她一向同富貴男友葉韋彤，愛得高調並經常放閃。不過自男友家族生意出現危機後，就多次傳出與男方分手嘅消息，今年中更有傳女方同朱敏瀚撻住，早前有網民指眼見JW孖神秘男子，同游主題樂園，而有眼利嘅網民一眼認出個位男子，就係同是TVB藝人嘅許文軒原來係一場誤會，相信可能係拍緊節目。

雖然兩人多次被傳分手，但有網民就發現早前陳瀅34歲生日，身為好姊妹嘅JW就有慶祝，其後，佢將當日慶祝嘅相上載到社交網，而有眼利嘅網民就發現，男友葉韋彤同場現身，不過兩人喺合相中相隔得比較遠，顯得有啲避忌。

今日就幸運星係天秤座，影帝古天樂就係天秤仔，感情生活愜意，單身者有吸引桃花的條件。不過古仔多年來都係真身，全心全力投入工作，「古老闆」早前就被問到會唔會有計劃生小朋友，佢就笑住咁講唔能夠自我繁殖，自己心態都唔同咗要顧及工作上，好難有時間湊小朋友。如果係咁就希望古仔可以，拍多啲好戲畀我哋觀眾睇，話時話我想問《尋秦記》電影版，幾時上映呀，等到我頸都長埋喇！