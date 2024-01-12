馮盈盈澄清冇情緒病　受負評洗禮 「開籠雀」收聲

藝人馮盈盈去年中自爆受情緒困擾而辭演重頭劇，隨即傳出遭無綫雪藏，其後被指性情大變，由過往的「開籠雀」變得謹言慎行，難免令人聯想到受負面新聞影響。日前她接受東網專訪，否認情緒健康出問題，強調並沒為任何新聞改變自己，刻下這個才是真實的她。

馮盈盈與丁子朗孭飛的劇集《妳不是她》，因接檔佘詩曼人氣劇《新聞女王》而被比較，引來不少負評，盈盈揚言未有因而感到壓力：「因為大家都知冇得比，而且兩套劇題材好唔同。今次係我第一次咁重戲份，拍嘅時候點都會緊張，出街預咗網民有讚有彈，我知自己仲有好大進步空間，但只求同自己比，會再吸收同進步。」

她飾演的「夏莉」遇上交通意外後性格巨變，現實中的她亦被指與出道時判若兩人，對此，她表示在不同階段及年紀，經歷令她有所改變實在無可厚非：「我唔係變咗另一個人，只係展露本身嘅性格，好似初出道第一次拍劇係《果欄中的江湖大嫂》，角色要比較粗暴同調皮，畀人覺得呢個女仔都幾得意喎！而我第一個主持嘅遊戲節目《千奇百趣特工隊》，又表現到好有活力同亢奮，可能一開始接觸嘅工作係咁，塑造咗個形象會比較多嘢講，但其實我返到屋企唔多出聲，就好似《妳不是她》咁，前期性格好沉默寡言，冇乜表情，我細佬睇完之後話：『完全係你平時喺屋企個樣喎！』都係好靜嘅人，呢個就係我真實嘅一面。」

對舊情心存感激

問是否因負面新聞而變得慎言，她說：「又真係冇話有邊啲特別嘅新聞改變我嘅性格，可能之前報讀一啲課程，嗰段時間多咗同啲同學、老師傾偈，佢哋畀咗好多諗法同衝擊我，令我性格都有啲唔同，個人好似沉靜咗。」對於有網民擔心她情緒有問題，她斬釘截鐵說：「我情緒健康，唔係有咩情緒病，大家唔使擔心。」

另外，有指她秘戀富二代而得罪無綫，事後承諾未來兩年唔拍拖，她在專訪中亦提到若將來拍拖，不會再像從前一樣高調：「我又唔會後悔之前處理感情有咩唔好，已經發生咗嘅事，我都好感恩同感激，只不過未來要向前行，再開始新關係時想低調啲，希望大家都舒服。」