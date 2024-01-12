麥浚龍將電影劇本搬上舞台　新歌遭列禁歌

歌手麥浚龍（Juno）將於下月22日聯同廿四味、MATTFORCE、Novel Fergus、PetPetShawn、Geniuz F the FUTURE、Mr. Scanner及王嘉儀等，假亞洲國際博覽館上演一場集合音樂會、電影及舞台劇於一身的演出。

Juno在三年前完成《The Album》系列專輯後，覺得類似的題材已經做得很夠，Juno說：「完成《The Album》企畫後，一直都在蘊釀到底有乜新題材或創作模式可以刺激到自己。兩年前寫咗一個電影劇本，舊年7月亦完成了演唱會後搵到一個新方向，唔再係傳統歌手之間嘅合作模式，需要涉獵不同音樂類型、不同音樂範疇嘅歌手合作，先可以做到呢個Project。」

去年演唱會總綵排的時候，Juno在一間器材室內看到一個畫面，給了他一點靈感，然後他重讀兩年前寫好的劇本，靈機一觸，覺得與腦海中構思的跨媒體音樂企畫的出發點很吻合，適逢主辦力邀再次合作，新project也因而誕生。

Juno從兩年前的電影劇本中抽取了部份角色，於今次演出中出現，他分享創作想法道：「一個電影劇本有好多場戲，好難喺一個舞台演出上完全展現出嚟，所以我將劇本裡面可以擺上舞台或者音樂裡面嘅元素逐一抽出嚟，另外只抽取幾個角色，融合喺表演當中。一個電影劇本變成電影係理所當然，但一個電影角色嘅首次登場係喺舞台上面，呢個做法其實市面上相對比較少，吸引力對我嚟講大好多。」

為了讓觀眾對這次演出有基本概念，Juno特別為今次演唱會創作了同名主題曲《金榜題名》，作為整個音樂企畫的引子。《金榜題名》長逾8分鐘，除了Juno外，還有Mr. Scanner、Novel Fergus、PetPetShawn、廿四味及王嘉儀的參與，當中的歌詞交代了這個充滿江湖味的故事背景和部分人物關係，編曲上更營造了整個音樂企畫的氛圍，但細心留意會發現當中很多是現今Hip Hop界不容忽視的名字，有這個構想，是因為Juno覺得香港Hip Hop音樂創作多用上生活化的題材，但用在今次的電影故事框架上，或許會為觀眾帶來意想不到的效果。不過由於當中的意識，以及所包含的不雅用語，令《金榜題名》未推出已成為電台禁。