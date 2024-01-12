「歲次甲辰（龍年）」特別郵票　為新春佳節增添喜慶

【特約報道】香港郵政以「歲次甲辰（龍年）」為題，於1月5日（星期五）發行賀歲生肖郵票、「十二生肖金銀郵票小型張─瑞兔飛龍」、「十二生肖金銀郵票小型張─完全珍藏版」、龍年中港澳三地聯合紀念套摺及相關集郵品，為新春佳節增添喜慶。

甲辰龍年將至，香港郵政發行賀歲生肖郵票第五輯的第一套，一套四枚郵票及兩張郵票小型張展示形態生動的龍，配以不同的圖像元素和喜慶色彩，展現飛龍賀歲的歡騰氣氛。嵌有一枚五十元郵票的郵票小型張是香港郵政首次發行的鐳射剪紙郵票小型張，郵票中的剪紙圖案以鐳射技術切割，刻劃出細緻的龍剪影，精美的剪紙設計加上精湛的製作技術，是迎接龍年的最佳收藏品。

至於題為「瑞兔飛龍」的十二生肖金銀郵票小型張，生肖郵票上的瑞兔與飛龍分別以銀箔和金片製作，熠熠生輝，別具華麗感，帶出新春喜氣洋洋的氣氛。背景以紫色作為主色，襯以中國傳統建築屋脊上的荷花裝飾，盡顯尊貴氣派。

香港郵政自2013年起發行第二輯十二生肖金銀郵票小型張系列，由2013年的「飛龍靈蛇」至2024年的「瑞兔飛龍」共十二套，合成一個完整循環。是次特別發行的「十二生肖金銀郵票小型張──完全珍藏版」，為整個系列作圓滿總結。一套兩張郵票小型張分別以金色和銀色為背景，呈現十二生肖動物，閃耀悅目，盡顯尊貴，正好表達富貴吉祥、時和歲豐的祝願。

此外，中國郵政、香港郵政和澳門郵電亦於同日共同發行龍年聯合紀念套摺，內附三地郵政機關首次共同發行的生肖郵票小全張，凝聚了內地、香港和澳門對中國傳統龍文化的多元表達，展現三地同根同源、共融共通的文化血脈。小全張採用特殊的防偽紙張和精湛的工藝印製，呈現出絢爛繽紛的視覺效果。

這套特別郵票及相關郵品已於1月5日起在各郵政局及「郵購網」發售。有關這套特別郵票及相關郵品的詳情，可到香港郵政郵票策劃及拓展處網頁(stamps.hongkongpost.hk)及「郵購網」流動應用程式查閱。

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