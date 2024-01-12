海洋公園海馬同學會帶領全港不同年齡學生展開保育旅程

【營業資訊】海洋公園「海馬同學會」正式啟動，多位嘉賓包括署理教育局局長施俊輝今天一同出席啟動禮，在海洋公園47周年紀念日見證來自全港178 間學校2,500 多名學生及老師，誓師成為保育大使，共同承諾在社區推動保育。

全港最大規模學生保育團隊

「海馬同學會」是「海洋公園保育聯盟」旗下項目，以推動保育教育為目標，讓學生走出教室進行體驗式學習，從小培養對保育的熱誠。項目鼓勵參加者透過海洋公園獨有的環境及資源作自主學習，探索動物科學及研究方法。「海馬同學會」亦為海洋公園公司嶄新保育倡議項目「逆瀕行動」（Mission R）的重要一環。

「海馬同學會」召集全港幼稚園、小學及中學學生，探究各個保育議題，與朋輩共同設計創新的保育方案，並呼籲其他同學和社區人士一起參與。他們可利用「2023/24學年海洋公園學習通行證」免費入園探索，同時透過「海馬同學會任務小冊子」等資源，按自己的學習興趣和步伐，完成連串園內任務，以及由自己策劃的保育目標。

海洋公園公司主席龐建貽表示：「海洋公園今天邁進47周年，令『海馬同學會』的成立更添意義，充分展現公園一直以來對教育及保育的承諾。我們全新推出的『逆瀕行動』倡議項目，將培育學生成為保育先鋒；期望『海洋公園保育聯盟』及『海馬同學會』發展成為全港最大規模之學生主導保育團體，與公園一同在保育路上邁步向前。」

署理教育局局長施俊輝說：「教育局積極加強培養學生的環保意識，包括把相關的學習元素納入中小學及幼稚園課程之中，亦鼓勵學校以跨課程和全校參與方式推廣可持續發展教育。局方亦與海洋公園多次合辦教師培訓工作坊和實地考察活動，涵蓋動物保育、自然生態、環境教育等方面的主題，以加深教師對可持續發展的了解。」

逾千名「海馬同學會」成員出席今天的啟動禮，並以一個獨特的工作坊展開他們的保育旅程。當中369名學生一起用大熊貓糞便製作再造紙，創下「最大規模的動物糞便造紙課程」 健力士世界紀錄稱號，務求把非一般的資源轉化成日常用品，以別具創意的方式展現他們對推動環保的承諾。

學生們亦參加了「逆瀕行動」其中一個重點項目 — 「食本地鮮」（Eat Local）的介紹講座，了解有關多選本地食材如何有助減低碳足迹。

三大旗艦活動推動保育

在2023/24學年，「海馬同學會」將帶領全港學生參與「海洋公園保育聯盟」的三大旗艦活動，包括鼓勵減廢、回收和升級再造之「SGREEN」，以及推動低碳飲食之「『低碳呀，唔該！』日」。後者鼓勵消費者選購無包裝食品、多吃本地和時令食材，從而幫助減少生產及運輸途中所產生的二氧化碳，以及包裝生產過程中所消耗的能源。

另一個為期三天的旗艦活動「城市自然挑戰賽2024」，學生們將通過網上平台iNaturalist，記錄所尋找到的本地物種，學習生態研究，同時增進全球各地人士對香港生態系統的認識。

「海馬同學會」成員亦將為他們的學校，角逐於2024年7月舉行之「海洋公園保育嘉年華」的展覽席位。作為「海洋公園保育聯盟」2023/24學年壓軸活動，大會將邀請30至50間聯盟學校雲集公園，闡述同學們對應對各大環境挑戰的見解，並向市民及遊客展示他們在學年內所推行的保育項目和社區活動之豐碩成果。