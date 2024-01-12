賈靜雯認媽咪唔易做　情緒敏感容易爆喊

台灣影后賈靜雯因出演內地真人騷《乘風2023》，人氣再度急升，雖然賈靜雯喺內地人氣高踞不下，劇接劇拍不停，不過仍不時返台灣接劇嘅佢，其有份出演嘅賀歲片《小子》預告亦於日前釋出，揭開電影中更多角色關係及故事。其中影后賈靜雯雖然仙氣登場，但身份成謎，不過僅憑一幕「捂臉痛哭」就動人心魄，甚至眼泛淚光嘅一句「我不是一個好媽媽」，真係聞者傷心，見者流淚。另外，預告中男神陳昊森珍藏嘅漫畫中，其中一頁寫有「媽媽永遠愛你！」、「不要打了！」、「你不會傷害他們吧？」似乎暗藏玄機，令人更加好奇賈靜雯劇中真實身份，以及佢同陳昊森嘅關係，預告一出瞬間掀起熱議。

賈靜雯喺賀歲片《小子》中，飾演身份神秘嘅媽咪，同陳昊森、吳宗修及釋小願一眾年輕藝人有多場對手戲，而賈靜雯亦特別稱讚呢2位童星：「很聰明敬業的兩個小男生！說哭就哭很專業！」聽到網友狂讚片中佢「捂臉痛哭」嘅畫面深入人心，佢即謙虛道：「哭，是做媽媽後很容易被觸動的情緒，自然而然。」更形容呢個角色就如同天下嘅媽咪一樣：「因為思念與愛所以努力想留住甚麼，但也無法保留甚麼。」而喺現實生活中育有3個女兒嘅佢，亦深有感觸道：「讓我很訝異，想像中的兒子好像都比較頑皮，真的很不錯！」