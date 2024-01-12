同李現「四角戀」大混戰　楊紫疑孖肖戰食飯見家長

內地流量花旦楊紫同小生李現自2019年已傳緋聞，今年元旦更加係一齊過，大家已經分唔清佢哋係戀情定友誼之際，近日二人就各有各新緋聞，仲愈爆愈精彩。二人再次合作嘅新劇《國色芳華》已經正式開拍，眾人都忙喺劇組出入，不過有傳李現偷偷帶咗賣衫網紅曉雪入劇組，全程陪喺佢身邊，更有指已被拍到斷正。雖然合照未被公開，不過李現官方後援會就立刻打假：「ALL假！！女友假！！跟组假！！」幫李現發出單身宣言。

其實早喺去年7月，李現與同曉雪就已經傳緋聞，當時網友搵出4大線索：包括一曉雪同李現上半年行程重疊，1月份兩人社交網IP都喺浙江、4月喺福建、6月喺雲南，而李現去海口睇周杰倫演唱會，女方亦喺現場；二曉雪透露男友係湖北人，李現正係出身湖北；三曉雪曾甫出同暱稱「一休」神秘人嘅聊天紀錄，當時李現就因劇中髮型被指似足「一休」；四曉雪關注李現嘅粉絲頭子，懷疑二人關係不淺。而曉雪去年喺海口睇周杰倫演唱會時，就透露同男友共度浪漫夜晚，不過就因為飛嘅問題被迫分開住，咁啱呢場演唱會後李現就走入後台搵周杰倫合照，令網友對二人有所聯想。

至於楊紫就同頂流小生肖戰傳戀情，二人被發現疑共用同一保母車，就連司機都係同一人，疑似關係密切。點知今日（12日）再有傳二人喺本月5日齊齊打邊爐，更有網友驚呼「和父母喝茶是同一天嗎，驚了」，懷疑二人已經到見家長階段。不過有內地媒體就發文，出口為二人澄清，指楊紫打邊爐係1月5號影嘅，現場冇肖戰，而肖戰食飯則係1月6號影，曲線證明二人唔係撐枱腳。不過四人關係疑幻疑真，唔知到底係緋聞定係真正戀人。