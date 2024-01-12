亞洲電影大獎︱梁朝偉惡鬥吳慷仁爭影帝　周冬雨力戰鄭有美

藝人譚旻萱（Mandy）、栢天男（Adam）、朱鑑然、陳湛文、陳苡臻等今（12日）於尖沙咀出席《第17屆亞洲電影大獎》入圍名單公布記招，最佳男主角獎項戰情十分激烈，梁朝偉憑電影《金手指》入圍，力敵電影《新活日常》役所廣司、電影《滿江紅》沈騰、《12.12 首爾之春》黃晸珉，以及去年憑電影《富都青年》奪台灣金馬獎影帝的吳慷仁，可謂旗鼓相當！

繼去年榮獲亞洲電影大獎最佳男主角，梁朝偉再下一城，在第十七屆亞洲電影大獎憑《金手指》入圍最佳男主角，偉仔收到喜訊後回應：「感謝亞洲電影大獎各位評審，好榮幸可以同呢幾位咁優秀嘅演員一齊提名！」

最佳女主角方面，內地女星周冬雨憑《燃冬》入圍，與電影《小曉》林品彤、《陽子之旅》日本女星菊地凜子、《枕邊怪嚇》韓國女星鄭有美以及《草木人間》內地女星蔣勤勤爭獎，生於台灣的林品彤去年以12歲之齡，憑電影《小曉》奪得台灣金馬影后獎項，成為金馬獎史上最年輕影后，甚具話題性。

今年最佳新演員入圍名單，都頗為亮眼，全因內地頂流小生王一博憑電影《無名》入圍，力鬥電影《失落少年》的Awat RATANAPINTHA以及《Last Shadow at First Light》的白田迪巴耶等；剛於台灣金馬獎憑電影《年少日記》奪得最佳新導演獎的卓亦謙，亦有入圍亞洲電影大獎最佳新導演，未知能否再下一城奪獎。

Mandy自爆在台上宣讀入圍名單時突然感到有鼻水要流出來，她趕緊吞回口中，才發現是鼻血，她笑言：「可能我喺台上緊張到血氣好旺，旺到流鼻血。」至於Adam因為中文不濟，故此宣讀時多次要詢問拍檔Mandy相關讀音，他感激對方幫忙：「我平時睇劇本都要寫拼音，剛才出場前都有練習，但時間太緊迫，加上從未試過喺台上宣布咁大型嘅獎項，係好榮幸嘅事，但都好緊張。我相信我做唔到司儀，做司儀要好好口才，如果係戲中飾演司儀嘅角色就可以。」Manay稱繼之前拍戲為台灣演員陳昊森當翻譯後，今次又幫Adam，笑言下次可飾演翻譯角色。

另外，講到工作，Adam透露剛從歐洲拍完電影返港，當地拍攝方式跟香港大為不同，感覺大開眼界，亦學到不少新事物：「覺得自己技唔夠，出面嘅人好有自信又風趣，我要讀多啲書同上演技堂進修。」而Mandy主演的電影快將上映，除了要忙宣傳外，她參加了10公里跑步賽事，她坦言要完成賽事無難度，但想做出好成績：「希望可以喺一小時15分鐘內完成，我本身有哮喘，之前病病哋，所以都有啲擔心，依家好番好多。今次係我第一次參加，因為疫情冇工開，所以開始跑步，覺得係幾好嘅舒壓方式，如果比賽完覺得OK，可能下年參加半馬或全馬。（男友有冇參加？）佢冇，我獨戰。」

麥沛東是該電影大獎去年的最佳新演員，他稱去年以候選人身份參與，心情緊張，今年終於可以好好欣賞盛事，講到今屆入圍名單，他指留意到有香港作品及演員入圍，很替他們開心，但有很多作品也未有機會觀看，故未有任何心水。至於陳湛文就戥《年少日記》的導演及演員入圍感開心，由於競爭對手強勁，能入圍已覺得犀利！談到工作，湛文忙於為賀歲片《飯戲攻心2》宣傳，而沛東就忙於排練舞台劇，該劇將於2月1日公演，只演5場，門票已全部售罄。