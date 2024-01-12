Scénic Vision氫電混能　驅向碳中和

要達到2050年全球淨零排放的目標，碳中和是重要一環，對汽車工業而言，減碳、脫碳已成為驅向碳中和未來的頭等大事。路上零排放只是第一步，還有更多可以做，例如在生產過程實現零排放、零部件和電池回收循環再造等。法國雷諾（Renault）的Scénic Vision便是一款包括電池在內全車95%均可回收的氫電混能概念車。

輕量設計 長距續航

純電動車常被認為碳足迹高，皆因其電力不是來自潔淨能源或可持續再生能源，其次是所搭載的電池以至電馬達不可回收及不具可持續性。為達到可持續的低碳未來，廠方特別為Scénic Vision配上以氫作「增程器」的創新H2-Tech技術，通過比純電動力系統更輕的氫電混合動力系統，配合不含稀土的新一代繞線轉子同步電馬達，提供160kW最大輸出功率（約214hp最大馬力）之餘，可輕鬆續航長達800km。

此外，置於車底是以回收鋰、鎳、鈷生產的40kWh可回收電池，生產成本更低，電池密度更緊湊，重量只有同等電動車的一半。而配置在頭冚下的儲氫缸及16kW氫燃料電池，前者由回收廢紙製成的碳纖維打造，後者則是從內燃引擎催化器的回收貴金屬製，重量較一般電池輕兩倍，而且只會排出水蒸氣，途中於加氫站入氫只需5分鐘注滿。整體碳足迹比傳統純電動車減少75%之多。

回收物料 觸控車門

車架、車身以至車廂的金屬板件、零件、飾件均屬100%回收鋁製，車身保護板件更是從航空業回收機身部件及油缸的100%回收碳纖維製造。平坦的黑白色地台板亦是以100%回收物料製造，當中55%來自廢棄膠喉管，45%是回收奶樽。全車4張灰白色座椅，由外層織料到內裏泡沫軟墊，皆以100%再生低碳聚酯單一回收物料製成，刻意不加顏料有利於循環再造。

每個頭枕均配備一個由收音咪和喇叭組成的Soundbubble音響系統，可播放音樂之餘，還可將前後排乘客和駕駛者的聲音經喇叭傳達，就算長時間出行都能保持溝通。至於一對前內門板不設實體按鍵，取而代之是一個小型觸控，門內除了裝有喇叭，還有空氣淨化器持續過濾車廂空氣。對開式車門不設門柄，主要透過人臉識別系統及觸控門上發光廠徽來打開。受惠於不設B柱設計，車門打開後即可變出闊大的進出口，讓前後排乘客輕鬆上落。

獨特軚環 智能感測

駕駛艙設計簡約，不設儀錶板及大型中央觸控屏幕，取而代之是一塊橫跨擋風玻璃下部的「透明」螢幕，以及分別設於多功能軚環兩側、左二右四鋪排的觸控小屏幕。前者不僅可顯示車速及導航地圖，更可將攝像鏡頭所拍到的前方路面實時影像投射出來，即時令引擎蓋變成「透明」般，令駕駛視野擴大24%。至於多功能軚環可顯示不同設定，包括電量連續航里程、波段、駕駛者心率、車廂溫度、空氣質素等。另於前排兩側門板及中央手枕位後方，各設一對觸控小屏幕，供調校坐姿和升起小腿托墊。軚環不僅附設觸感操控板，還裝有心率感測器和攝錄機，可時刻偵測駕駛者健康狀態，有否有出現疲勞或暈厥等；配合車廂內的感測器，能分析各種參數如駕駛平穩性、注意力集中度等作風險評估。若駕駛者注意力不集中便會提出個人化建議，如出現潛在危險情況，油門踏板更會震動提醒，甚至由智能安全系統直接介入。

加場加映：me:MO變換風格 可持續未來

講到可持續未來，日本汽車生產商Daihatsu早前發表可因應車主人生階段來變換不同風格，以實現可以長遠使用的可持續迷你電動概念車me:MO。它靈活配備4座位，車身長闊高只有2,955×1,475×1,590mm，至於軸距則有1985mm。不僅車細又輕身，耗電量相對地低，廠方更將外觀和內飾部件以模組化設計及應用可持續物料，並通過多變外觀及內裝風格，以滿足車主不同用途，達致長揸不厭棄的可持續使用目的。