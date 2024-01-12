古巨基父子檔「同框」合作　不排除兒子入行：佢自由選擇！

古巨基最近為銀行代言拍攝廣告，廣告中採用了基仔兒子Kuson的嬰兒影片，可算是首次父子「同框」，非常值得紀念。廣告故事關於香港中生代，上有父母下有兒女，要肩負整個家庭照顧老幼的一群，如何面對理財人生。

今次廣告用到囝囝影片，原來是導演看過基仔IG曾經分享過兒子嬰兒時的片段，於是提出在廣告可否借用片段讓基仔作為父親的角色更寫實。基仔坦言：「我諗反正已經係社交平台分享過，所以就答應咗。係Kuson bb仔時嘅影片，再次重溫呢啲片段，仍然係充滿感動。我記得當年抱住剛出世嘅Kuson，佢好細隻又輕，我細細聲同佢講：「『歡迎你啊，我哋等咗你好耐喇。』個份感動係一世都咁深刻。」

拍廣告當日，Kuson也有探班，到現場感受Daddy認真工作，基仔表示：「到時廣告出街我會叫佢睇。佢認唔認得嗰個係佢？佢認得㗎，佢成日都翻睇我哋手機佢BB時候嘅影片，成日自己睇到笑，哈哈。」至於將來可會讓囝囝入行？基仔就話：「吓？仲有咁長遠，而家先幾歲，第時佢想做邊個行業佢自己自由選擇啦，只要佢做自己喜歡嘅事先係真正幸福，佢而家最鍾意嘅係畫畫、唱歌同埋玩車車。」

是次的廣告中，基仔重新編曲及演繹經典歌曲《愛回家》及《花灑》，《愛回家》是關於都市人每日為了家人營營役役，但回到家中與家人的溫暖故事。《花灑》就是關於學懂放下執著，以花灑沖洗比喩卸下煩惱。古仔這次新版本配合廣告的故事和畫面，希望為大家帶來更多共鳴和啟發。