Twins終極加場門票火速售馨　提早推出紀念T-Shirt慶祝

組合Twins演唱會今（12日）加開終極最後兩場，門票於2小時內全部售馨！收到如此好消息，蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）都非常開心，為答謝歌迷支持，率先提早把演唱會紀念T-Shirt穿上身演示給大家看，歌迷一見貨版又即大叫：「嘩，撲完飛又要撲衫！好靚呀，唔好限量呀，好驚買唔到。」

Twins現每日都為演唱會籌備綵排，由早忙到晚，練歌排舞開會，行程密麻麻，生活過得充實而開心，阿嬌表示：「因為好多謝歌迷咁支持，所有其他工作都暫停晒架啦，依家全力開火都係演唱會排練，本來諗住冇咁早公開紀念品，不過今早排練時，聽到咁好消息，兩個鐘售完，真係好感動，今日啱啱收到個樣版，所以即刻同阿SA換件紀念版比大家睇吓先，係咪好靚，哈哈！」阿Sa則笑言：「係咪好靚？同出面一般T係唔同㗎，係會長身少少，因為我哋覺得長身少少，着起嚟易襯好睇。所以為咗呢件T，我哋版形都改咗幾次，用我哋兩個屋企自己最鍾意的t-shirt版形跟住踱長度，所以着上係絕對靚靚，哈哈。」

對於有些歌迷在網上留言擔心買不到限量T-Shirt，問兩人會否考慮網上優先比歌迷會訂購？Twins不約而同表示：「冷靜啲，唔止一個款，有好多唔同款，所以，慢慢畀時間我哋會公布。今次演唱會的紀念品有好多唔同品種，全部都好似雙喜樓首歌歌詞咁『靚靚靚乾乾淨 靚靚靚靚新新淨 靚靚靚靚！』哈哈！」