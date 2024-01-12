COLLAR成軍兩周年　宣布九展開3場演唱會

女團COLLAR今日（12日）於尖沙嘴舉行成軍兩周年生日會，與大批粉絲慶祝，有粉絲昨晚已前來霸靚位，隊長沈貞巧（Gao）及成員王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy）、邱彥筒（Marf）、李芯駖（Sumling）及陳泳伽（Winka）齊人出場，全黑色裝扮，大部份晒腿，現場以Marf和芯駖粉絲最熱烈，吶喊聲不絕，大會安排切蛋糕，及與粉絲玩遊戲，又宣布兩個第一次，COLLAR將於3月22至24日於九展舉行3場演唱會，之後會推出首張實體專輯。台上並分享凌晨於5度低溫下拍攝演唱會海報的經歷，對演唱會表示期待。Marf並有感而發，指這兩年COLLAR好像陶瓷，由水和泥經過學習而慢慢成形，十分感動。

活動後受訪，Gao表示已開始開會討論演唱會細節，選歌方面除了自己的歌亦會唱其他歌手的歌，提到演唱會主題「CRUSH」，意思是對心愛對像一見鍾情，就好似睇她們的演唱會一樣。Winka表示另一個解釋是爆炸性，就好似海報上滿地玻璃碎一樣。Marf稱會有海豚音，問到哪位負責海豚音？Marf指是配樂擔當。

為了準備演唱會，她們由聖誕開始至新年都無假放，各自封關練習，問到演唱會可有突破？Day爆爛Gag說：「腹肌（覆機）哈哈，如果練到馬甲線都會騷。」Marf戲言叫Day不要打陰影。嘉賓方面未有名單，MIRROR未必請得起，提議不如請ERROR，Winka表示贊成，可以跟肥仔挑戰蜈蚣彈。演唱會前她們都要Keep fit，芯駖說：「大家都要保持健康，各自有偏方保持狀態和精神，但最緊要養聲，要出盡法寶。」至於新專輯方面，表示非常精彩，全部收錄團歌，問會否收錄番有So Ching在內的8人唱的團歌？Winka表示等公司商討，應該全部是新團歌。