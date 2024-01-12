佘詩曼吸Like度勢如破竹　3倍拋離李施嬅爭視后

年度視壇盛事TVB《萬千星輝頒獎典禮 2023》將於1月14日在澳門舉行，大會今日（12 日）向外發布最後兩個組別的十強官方場刊照，分別是「最佳女主角」及「最佳女配角」。

今年視后之爭，戰情激烈，相隔多年重返TVB為台慶劇《新聞女王》擔正女主角的佘詩曼，在劇集播出期間聲勢銳不可擋，被指演技直達教科書級數之餘，更獲讚「連眉毛都有戲」。在早前無綫官方社交平台專頁公布的「女主角」10 強名單中，佘詩曼吸Like度勢如破竹，以超過3倍Like數拋離第2名的李施嬅，不過李施嬅的潛力亦不容忽視，自《金宵大廈》系列後演技備受肯定的她，在《新聞女王》中再下一城展現實力，贏盡好評，至於排名第三的，則為憑《破毒強人》打入10強的胡定欣。

自公布10強名單後，外間一直將焦點放在阿佘會否出席頒獎禮上。昨晚，無綫娛樂新聞台主播王鎮泉在劇集《旁觀者》宣傳活動上訪問了《新聞女王》總監製之一的鍾澍佳，他透露阿佘正積極協調趕赴頒獎禮現場，更希望劇集台前幕後均能同時赴會：「阿佘應該會去（頒獎禮），因為13日我同阿佘都會喺北京出席活動，然後14日我會同佢一齊去澳門。」

女配角方面亦競爭激烈，憑《新聞女王》人氣急升的高海寧，所吸 Like 數亦拋離第2名及第3名的傅嘉莉及劉穎鏇。不過傅嘉莉及劉穎鏇都有不少支持者，至於僅以兩票之差排名第4的王敏奕，亦因《新》劇贏盡焦點，在劇集《旁觀者》中的演技亦大獲好評，更獲封劇集 MVP。

無綫娛樂新聞台日前走訪了「最佳女主角」及「最佳女配角」官方場刊照拍攝現場，著靚靚影靚相的蔡思貝與林夏薇，對於能夠入圍已感到很開心榮幸，林夏薇更搞笑地指入圍當贏，並高呼「我太鍾意佘詩曼」：「我真係好鍾意佢，我希望佢攞。」思貝則坦言今年最大突破是入圍最佳女主持：「因為被稱上專業主持我覺得係唔容易，你（指訪問她的王鎮泉）都係唔容易，我真係好Respect你哋，因為好多都要臨場發揮。」