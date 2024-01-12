楊紫瓊重新詮釋詠春　身心和合搵到春天

國際影后楊紫瓊及舞台劇《詠春》八位舞者，合作拍攝《新春，詠春》主題短片喜迎龍年，慶祝象徵新生和希望的春天。短片以充滿詩意的方式演繹身心和合，藉此探索身心幸福概念，邀請大眾在日常生活中尋找屬於自己的永恆春天。

楊紫瓊的出身融合了中西文化精髓，多年的舞蹈和中國武術訓練亦為她的演藝生涯奠定基礎。在實踐身心健康的課題上，楊紫瓊建議大眾花時間傾聽、理解內心的聲音，特別是自己的思想、身體和精神狀態，因為這是平衡生活和找尋內心平靜的關鍵。作為國際奧委會新任命的成員，她將持續貢獻社區及提倡運動的好處，鼓勵大眾在日常生活中融入運動習慣、在生活中達致平衡，楊紫瓊表示：「運動一直是我生活中很重要的一部分。作為國際奧委會成員，我希望透過致力推廣體育運動，鼓勵更多人從中受益，尤其是年輕一代。」

她續指：「詠春在我心中佔有特殊的意義。我早在1994年主演電影《詠春》，很榮幸能在三十年後與這些專業舞者合作，透過短片《新春，詠春》重新詮釋詠春。我非常欣賞這次的合作理念，因為能夠在一年四季擁有自己內在的春天，是我們自身的超能力。」