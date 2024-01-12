【Zac玩Zac食】濠江地膽帶路　穿梭街巷歎人情味

朋友係要見嘅！2024年第一個星期，趁仲係放假期間，去咗澳門搵朋友，地膽帶路；網紅打卡茶餐廳、街頭小店、花膠私房菜，仲有隱世型格咖啡店，雖然冇訂酒店過夜，但搵到「AWOL傲行」幫手安排好來回交通，就唔怕逼車瞓關口，盡情享受日夜都咁繽紛嘅澳門！

今次主要去咗果欄街同關前街一帶，關前街係一條舊街，歷史上呢度曾經叱咤風雲，康熙亦曾在此設立海關，近年澳門政府為咗吸引更多遊客，活化咗呢條街，加入好多特色懷舊小店、咖啡室等；而隔籬嘅果欄街相對踏實，仍然見到好多老舖，好像有間利豐舊物，賣嘅嘢有兒時玩具、舊擺飾、招紙海報等，友人話仲可以買到香港彩票，而且都幾多人中獎！

另一間老牌茶餐廳，係澳門人都一定識，朋友亦都同我講，懷舊吓就得，但食物及服務態度都秉承好「嚇」之道！反而小店梁維記1948年開業，至今傳承第三代，馳名炸蟹鉗即叫即炸，香脆彈牙，個炸魚片頭都好食。

朋友特別訂咗同安花膠私房菜，八道菜式大部分都有唔同嘅花膠入饌，而席間老闆亦親自講解多種唔同花膠嘅食療及用法，喺香港一般食嘅都係鰵魚膠同廣肚膠，同安有嘅種類繁多，其中雞泡膠有食療及促孕功效，而老膠同年輕嘅花膠喺食療及入饌有唔同功效及口感，真係除咗係美味嘅晚餐之外，亦同時增廣見識！

穿過煩擾擠迫大三巴街旁嘅一個騎樓底嘅入口，就好像穿越去咗另一時空，巷內搵到一間暗黒型格嘅隱世咖啡店「菻」，佢嘅咖啡豆係老闆用心去搵番嚟再烘焙，自家製嘅罐裝冷萃咖啡；「楊貴妃」帶荔枝香、「花月夜」帶威士忌香、「桃太郎」嘅桃香味突出，餘韻香甜順滑，而老闆手沖嘅哥倫比亞豆咖啡又有另一番咖啡風味，佢對咖啡嘅熱誠及創意真係值得支持！

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

-自由寫作人

-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

-於商業電台節目作客席旅遊主持

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