妳不是她︱馬國明特別客串　同車婉婉時隔23年再續前緣

無綫劇集《妳不是她》，今晚將迎來大結局，雖然全劇最大懸念「平行時空」經已揭盅，但據知今晚結局依然有反轉位。昨晚，全劇最大彩蛋視帝馬國明亦終於登場，飾演的士司機的馬明，劇中主要任務是與飾演林善的車婉婉發展姊弟戀。搞笑的是，現實中升呢人夫不久的馬明，在劇中自稱單身兼性格「好鬼悶」之餘，又大談擇偶條件及兩性相處之道：「做女人唔使成日都咁Tough，唔使吓吓都死頂，間唔中流露番少少女性溫柔，需要膊頭咪開聲囉。好多男人見到太強嘅女人，佢哋就縮唔敢追㗎喇！」、「唔係每個男人都鍾意小鳥依人嘅，我就唔鍾意湊女喇，我鍾意啲女人係成熟啲、有自信啲，兩個人相處最緊要夾唔夾。」

馬明繼《新聞女王》再於《妳不是她》中與婉婉正面交鋒看似甚有淵緣，原來二人緣分早於23年前經已啟動，現正忙於演唱會綵排的婉婉，百忙中抽空受訪時透露原來與馬明於2001年拍攝歌曲《不必煞掣》MV時已首度合作，當年二人除了同樣飾演情侶，馬明亦巧合地在MV中飾演司機，二人相隔23年再度「同車」，可謂別具意義，婉婉更對昔日的馬明近乎有讚冇彈，並笑指當年的馬明可以「全日唔講嘢」：「我同馬明都真係有特別緣分，當時拍嗰隻MV時，我覺得呢個男演員好斯文，全日冇講過嘢，全日呀吓，拍咗一日㗎！同埋佢又高啦，樣又靚仔，身形又好，所以我對佢有好深刻印象。後尾佢愈嚟愈紅，我就發現佢原來都幾活潑同幾好笑，但已經冇機會再合作。估唔到一直去到最近，又突然連續同佢有番合作，仲有對手戲添，所以好開心，好有親切感。」