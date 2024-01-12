旅行鬆一鬆　慾望大放縱

提到去旅行，好多人都會未出發，先興奮，真係諗起都開心！不過，點都唔及日本AV界「旅行系列」當中嘅男女主角咁開心，因為佢哋一邊旅行一邊瘋狂放縱情慾，你話係咪Happy到震先！

練出激情

喺片廠溜池滾球出品嘅《與小惡魔天海翼的誘惑不倫旅行》入面，洋介係高球發燒友，喺練習場結識到又索又好波嘅天海翼，兩人一見如故，更相約一齊去旅行，順道見識一下當地嘅練習場。到達目的地之後，翼妹表現主動，除咗喺車廂內為洋介吹奏一曲，到達練習場仲飛晒釘咁練波，搞到洋介慾火高漲，同翼妹先嚟個飯前激戰，之後再一邊浸溫泉一邊打水戰！

兩女侍一夫

由Madonna推出嘅《一次修學旅行，我和兩位資深老師同住一間房間》，講述翔太同兩位人妻教師愛弓涼、沖宮那美去到一個溫泉區旅行，目的就係為咗尋找合適嘅地點作為畢業旅行。而去到溫泉旅館之後，翔太唔覺意睇到愛弓涼同那美換衫，場面非常尷尬，但係食晚飯嘅時候，兩女品嘗過美酒後開始發姣勾引翔太，由於對方美艷迷人，加上剛才偷窺到佢哋嘅姣好身段，令翔太決定同佢哋玩3P，就係咁，三人由大廳玩到溫泉，再由溫泉玩到入房喇！

百般玩弄

於ABC製作嘅《與小惡魔S辣妹的變態調教溫泉之旅》當中，新井里真呢位性感豪放又鍾意玩SM嘅小惡魔系少女，喺網上約咗個M男一齊去旅行，去到酒店後，里真就為對方戴上手銬並百般玩弄，例如用腳踩或用震棒刺激敏感點，搞到M男欲仙欲死，長期徘徊於快樂與痛苦之間！不過M男又唔係冇着數，因為里真會施展精湛騎乘功夫將佢引爆，然後再繼續刺激，誓要令對方爆發出男之潮吹先肯收手！

簡評

去旅行真係好開心，唔知大家計劃好今年去邊度旅行未呢？不過去唔得到都唔緊要，事關今日為大家介紹嘅3部旅行作品，已經能夠帶大家眼睛去旅行喇！當中本仙最鍾意天海翼主演嘅《與小惡魔天海翼的誘惑不倫旅行》，原因係翼妹人靚身材正，演技仲收放自如，而喺片中佢同男方相處得溫馨又充滿激情，更會去到不同景點鬼混，令旅行玩樂嘅感覺大大增強。