吳卓羲任達華強強聯手　用溝通維繫親情

藝人任達華、張建聲、吳卓羲和陳紫萱主演的電影《源生罪》由，早在外地已摘下多個獎項。任達華今次與兩位電影界新人合作，聲稱當時自己亦以新人態度面對一切，而吳卓羲自言無論如何都會放家人在首位。

藝人任達華、張建聲、吳卓羲和陳紫萱（Summer)在戲中飾演一家人，任達華演大哥，張建聲飾演二哥，吳卓羲是契哥。而Summer是他們三人的妹妹，該電影主要以懸疑驚悚的手法帶出親情的可貴，同時電影在香港上映前，早已獲多地影展獎項，包括第15屆澳門國際電影節金蓮花最佳編劇，而電影主演的任達華和Summer亦雙雙憑電影摘下美國舊金山國際新概念電影節最佳男女主角殊榮。

任達華提到電影導演剛從外國讀書回來，他的拍攝手法和整個電影的主題構思都比較新穎，形容導演在寫劇本時是以西方的手法編寫，但卻不忘加插中國人的傳統思想：「所以我哋係拍攝嘅現場有好多嘢傾，因為套戲好複雜，但係呢個新穎要有複雜嘅環境，複雜嘅背景先可以拍到呢套複雜嘅戲，加埋導演本身嘅思想可能都好複雜，所以將所有好複雜嘅嘢帶晒落嚟，但我覺得好好，因為我哋拍戲始終需要有突破，所以好需要呢種複雜性去帶出一個新穎嘅故事。」

而首次擔正電影女主就摘下「最佳女主角」殊榮的Summer，亦指因導演的留學背景，所以在編寫劇本時沒有地區性限制：「佢寫咗一個故事，唔同地方嘅人都可以被感動到，而且攞到依個獎好開心，冇辜負到成個電影團隊。」作為資歷最高的任達華今次與兩位電影界新人合作，包括新進導演岑嘉彥和女主角Summer，任達華自言香港影壇一直人才輩出，香港的電影團隊製作更是世界級，演員們都好有創造力：「我拍呢套戲，一入片場見到個個都咁新，我都用咗一個新人嘅態度入咗入面，用新人嘅態度面對所有嘅一切，咁樣我覺得先可以係角色上面有另一種複雜性。」又謂應該多與新人合作，令香港影壇更加多元化。

作為新人Summer，首次與三位「老」演員任達華、張建聲和吳卓羲合作，張建聲指Summer是問題少女，透露在大家聚在一起討論劇情的時候，她會默默地在背後記下要點，大讚她相當勤力。Summer亦指在片場中任達華是非常平易近人，會一起在戶外同台吃飯，又經常提點她這個後輩，而張建聲和吳卓羲亦非常照顧她這個新人：「真係有照顧妹妹嘅感覺，有三位哥哥好幸福。」又指在演戲的過程中，導演及前輩會以身教引領她演出的方向。

電影主要講親情，問到四位演員平時日會為家人有所犧牲？吳卓羲指為了家人，他可以犧牲全部：「我覺得部電影帶畀我哋屋企人其實係好緊要，我最近都返去自己嘅鄉下，見到依家啲小朋友都唔講嘢嘅，淨係攞住部電話，諗番其實我哋細細個，係無咁多電話科技，我哋兄弟姊妹會坐喺度傾偈，咁所以我覺得部電影畀到個信息，科技係買唔到真情，冇溝通係好難去維繫，所以親情對於我嚟講係全部。」又指他們在片場上幾乎沒有看手機，每天重複着吃飯盒看劇本的生活，而Summer指拍完電影後對家人的反思變多，故想幫媽媽完成拍婚紗照的心願，另外，張建聲認為能成為一家人是一種緣分，所以無論如何都會放家人在第一位。

場地：柏寧酒店