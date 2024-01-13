亞洲電影大獎︱梁朝偉博冧莊影帝激戰吳慷仁　周冬雨遇勁敵

第17屆亞洲電影大獎昨日公布入圍名單，最佳男女主角競爭激烈，上屆封帝的梁朝偉憑《金手指》冧莊入圍，大戰金馬影帝吳慷仁及康城影帝役所廣司；至於三金影后周冬雨就要跟韓國的青龍影后鄭有美與台灣的金馬影后林品彤展開廝殺，眾人旗鼓相當，可謂神仙打交。

年度影壇盛事，亞洲電影大獎學院主辦的第17屆亞洲電影大獎昨日舉行入圍名單公布記者會，由新生代演員譚旻萱、栢天男、朱鑑然、陳湛文、麥沛東及陳苡臻負責宣讀。大會宣布由日本名導黑澤清擔任評審主席，青年大使則由台灣演員劉冠廷、香港演員柯煒林、日本演員宮澤冰魚及泰國演員Mario Maurer出任。

今年有35部來自24個國家或地區的電影作品競逐16個電影獎項，韓國電影《12.12：首爾之春》與日本電影《無邪之境》成入圍大贏家，均獲6項提名，香港合共8項提名，當中《金手指》與《年少日記》同獲3項提名，平分秋色。

與優秀演員爭獎感榮幸

眾多獎項中，以最佳男女主角的戰況最為激烈。影帝方面，上屆亞洲電影大獎最佳男主角梁朝偉（偉仔）今屆憑電影《金手指》入圍，力敵《新活日常》的役所廣司、《滿江紅》的沈騰、《12.12：首爾之春》的黃晸珉及《富都青年》的吳慷仁。雖然偉仔獲獎無數，但對手亦非等閒，台灣的吳慷仁去年憑《富》片摘下金馬影帝，日本的役所廣司去年則憑《新》片膺康城影帝，韓國的黃晸珉曾奪多屆青龍影帝，各人實力不相伯仲，看來偉仔要冧莊並非易事。偉仔對於入圍最佳男主角表示：「感謝亞洲電影大獎各位評審，好榮幸可以同呢幾位咁優秀嘅演員一齊提名！」

影后方面，內地女星周冬雨憑《燃冬》角逐獎項，與《小曉》的台灣女星林品彤、《陽子之旅》的日本女星菊地凜子、《枕邊怪嚇》的韓國女星鄭有美及《草木人間》的內地女星蔣勤勤爭獎。三金影后周冬雨今次棋逢敵手，當中林品彤去年以12歲之齡憑《小曉》奪金馬影后，是金馬獎史上最年輕影后成一時佳話，而鄭有美就憑《枕》片登上去年的青龍影后寶座。此外，剛於金馬獎憑電影《年少日記》奪得最佳新導演獎的卓亦謙亦有份入圍最佳新導演，未知能否再為港爭光。

嘉賓麥沛東是該電影大獎去年的最佳新演員，他稱去年以候選人身份參與，心情緊張，今年終於可以好好欣賞盛事。講到今屆入圍名單心水，陳湛文就戥《年少日記》的導演及演員入圍感開心，由於競爭對手強勁，能入圍已很犀利！談到工作，陳湛文透露忙於為賀歲片《飯戲攻心2》宣傳，而麥沛東就忙於排練舞台劇，該劇將於下月公演，門票已全部售罄。

王一博入行9年 爭「最佳新演員」

今年亞洲電影大獎「最佳新演員」入圍名單，頗為亮眼，全因入行9年之內地頂流小生王一博憑電影《無名》入圍，曾拍過不少劇集的他，2016年曾拍過《夢想合夥人》及《大話西遊3》等電影，如今以新人姿態爭獎，甚有話題性！而大會則指由於王一博在《夢》、《大》兩片中只是客串，去年才首度擔正拍電影，故可角逐新演員獎。

至於對手方面，有去年憑電影《但願人長久》在台灣金馬獎奪得「最佳新演員」的謝咏欣，電影《Last Shadow at First Light》的SHIRATA Mihaya、《風之城》的Tergel Bold-Erdene 及《Doi Boy》的Awat RATANAPINTHA，應有一番龍爭虎鬥。