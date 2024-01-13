【是日通勝】

農曆十二月初三

癸卯年 乙丑月 丙子日

吉時：上午9時至11時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、補塞、安葬

忌：修廚、作灶、移徙

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：02、20、09

幸運顏色：青色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：求財勿鋌而走險，以免犯官非，得不償失。

金牛座：愛情運上升，不妨向意中人發動求愛攻勢。

雙子座：感情關係生變，不改善相處態度將有麻煩。

巨蟹座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

獅子座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

處女座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

天秤座：事業運強，但財運稍遜，投資要加倍謹慎。

天蠍座：珍惜眼前一切，笑多一點點，運氣不會差。

人馬座：幸運指數排第一，生活愜意，身心狀態佳。

山羊座：運勢欠佳沒甚麼大不了，謹記希望在明天！

水瓶座：笑多一點可改善運勢，遇麻煩要保持樂觀。

雙魚座：要顧及伴侶感受，愛一個人不能毫無表示。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）狗 事業旺

（跌）馬 煩惱多

鼠：工作運上升，做好本分，回報不會少。

牛：爛桃花出現，已婚者要提防美色誘惑。

虎：顯得悶悶不樂，不宜把煩惱放在心上。

兔：很多事都不在自己掌握中，心情變差。

龍：趁周末好好鍛煉體魄，可帶來好心情！

蛇：頭頭碰着黑，事業停滯，財運亦欠佳。

馬：是日沖煞，感情運欠佳，生活多煩惱。

羊：健康有隱憂，要注意休息，不可熬夜。

猴：花錢要量入為出，以免增加經濟壓力。

雞：感情運不錯，跟伴侶有說不完的話題。

狗：事業發展有望修成正果，宜繼續加油。

豬：心情差，思緒亂，提防壓力拖垮健康。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

給山羊座的愛情貼士

對於內向的山羊們，愛情是一個充滿美麗和挑戰的旅程，以下是一些特別針對山羊人的愛情貼士。

首先要學會放下！作為一個固執的星座，山羊人往往會捱着過去的傷痛和恐懼，但有時候放下這些包袱會讓你更輕鬆和開心。在愛情中，你需要學會釋放過去的痛苦，並開放自己去愛和被愛。

其次，山羊人擁有出色的聆聽技巧，在愛情中更需要這個技能。當伴侶需要你傾聽時，不要打斷對方，也不要試圖解決問題。只是靜靜地聆聽，讓他們知道你在乎其感受，這樣的溝通方式可以建立更深的連結。

建立信任是任何關係的基石，而山羊人是非常值得信賴的人。然而，在愛情中，你需要學會信任和被信任，這需要時間和努力，但是當你們建立了信任，你們的關係將變得更加堅固。

另外，山羊人通常是內向的，但在愛情中，表達感情是非常重要的。不要害怕告訴伴侶你愛他，並在需要時給予支持和鼓勵，這樣可以讓你們的愛更加深入和溫暖。

妥協是任何關係中的必要元素，而山羊人往往是非常堅定和固執的。然而，在愛情中，妥協是必要的，學會在你和伴侶之間找到平衡點，並且願意為了你們的關係作出讓步。這樣的妥協可以讓你們的關係更加和諧。

最後，山羊人往往是非常獨立的，但在愛情中，你需要學會平衡自己的獨立和你們的關係。保持自己的興趣和活動，但也要確保你和伴侶有足夠的時間在一起。保持獨立的同時，也要為你們的關係保留足夠的時間和空間。