劉詩詩一家三口激罕同框　粉碎與吳奇隆婚變傳聞

內地頂流女星劉詩詩同台灣藝人老公吳奇隆2015年結婚至今，雖然2共育有一子「步步」，不過似乎婚姻就未受外界祝福，2人屢傳婚變之餘，傳聞仲愈演愈烈，甚至喺日前吳奇隆嘅社交網被發現「劉詩詩」、「離婚」及「出軌」等字眼，都被設定為禁字，導致傳聞一度被外界認為係事實。然而，日前就有內地傳媒捕獲到劉詩詩一家三口溫馨互動嘅畫面，似乎夫妻2人決定以行動粉碎傳聞。

日前，有內地傳媒喺停車場影到劉詩詩同吳奇隆帶囝囝「步步」開車出門，只見劉詩詩抱住囝囝上車，吳奇隆則負責將物品擺上車尾廂，而安頓好囝囝嘅劉詩詩亦隨即去車尾廂幫手，最後吳奇隆負責開車，劉詩詩則坐后座陪囝囝，期間吳奇隆亦不時將手機遞畀劉詩詩睇，隱約間更可以見到吳奇隆左手無名指仍戴住戒指，直到助理坐上副駕駛位之後，吳奇隆一行人先開車離開，一家三口互動如常外，更間接粉碎婚變謠言。

事實上，劉詩詩及吳奇隆早前被傳出將於2025年上半年隨時官宣離婚，因為孩子的教育問題，2人已經冷戰三年，引起各界揣測。對此，唔少內地傳媒都有開直播為2人澄清闢謠，甚至針對吳奇隆同助理嘅關係直言：「反正都是傳的呀，都證實不了吳奇隆和劉詩詩離婚，為了個助理跟劉詩詩離婚，他瘋了？」