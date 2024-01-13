星玄｜李嘉欣旅行被偷拍片　老公許晉亨一舉動獲激讚

今日係01月13日，農曆十二月初三，宜祭祀、補塞、安葬。屬狗嘅朋友，你哋今日最旺，事業發展有望修成正果，宜繼續加油。「大美人」李嘉欣就係屬狗，港姐出身嘅佢，可以話係「美貌與智慧並重」。早前佢就帶同囝囝到教堂出席活動，其中更上台以一口流利英文發言，成為全場焦點，被大讚其英文口音非常動聽。其實「大美人」唔單止英文說得出色，更精通其餘6種外語，原來自入行後佢亦有持續進修，其精神真係值得學習。

李嘉欣兩公婆不時去旅行享受二人世界，近日有網民喺酒店門口巧遇佢，並上前請求簽名，李嘉欣一口答應。期間有人舉機偷拍，身旁的老公即時化身經理人，側身遮擋鏡頭保護老婆，又扶老婆上車，被大讚細心體貼。

今日嘅幸運星就係射手座，幸運指數排第一，生活愜意並身心狀態佳。近日拉埋天窗成為人妻嘅林志玲，就係射手座喇！早前佢親身到場，力撐老公演唱會，並身穿印有老公AKIRA嘅T恤，高舉旗仔應援。因此被網民封為「最強賢內助」，期間AKIRA仲特意走落台，同老婆甜蜜擊掌，喺幾萬人前公開放閃，真係好Sweet呀。幸福滿瀉嘅志玲姐姐，今日最愜意仲唔係你！