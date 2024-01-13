朱敏瀚轉行做機師　馬國明曾在機場應徵工作

由藝人馬國明、蔡思貝、劉穎鏇、朱敏瀚、高海寧、洪永城、吳偉豪、戴祖儀、郭柏妍及徐榮等人主演的無綫新劇集《飛常日誌》即將播出，終於圓夢飾演機師（正機長）的朱敏瀚在劇中有不少揸飛機場口，據知相關場口都是真實飛行模擬器取景，對於有幸可以體驗操作飛行模擬器，朱敏瀚受訪時說：「兩個模擬器都好像真，所有嘢基本上同真嘅飛機一模一樣，模擬器投射出嚟嘅畫面都非常像真，可以模擬出唔同嘅天氣狀況，原來一部飛機入面真係非常多掣。」講到拍攝操作飛機場口難度，朱敏瀚坦言：「整個拍攝過程都有導師現場指導，喺拍攝前10分鐘，盡量導師講一次我就做一次，好考短暫記憶，我記得第一次操作模擬器時，導師都話我好有潛質，佢事後派咗張卡片畀我，叫我試吓去考飛機師，話我應該冇問題，我就搞笑同佢講如果我撈唔掂演員就會去試吓！」該導師更正正是傳聞中現實版的《衝上雲霄》Sam 哥，朱仔笑言：「好開心遇到佢，可以得到佢短暫嘅教導！」另朱仔再次特別鳴謝機師好友麥大力：「我知道要演機師時，已經問定佢有咩要準備，同埋去到拍模擬機艙嗰日，佢都專登過嚟搵我睇吓有冇嘢幫手，佢真係好有心，同埋我劇中一啲揸飛機嘅術語，都係佢幫我執。」

其實今次除了朱仔能一圓飾演機師夢，飾演中央控制中心值班經理楊尚偉的馬國明亦算「半圓夢」，原來他大學畢業後曾向香港國際機場應徵工作，馬明受訪時笑言：「我大學讀書時係主修機械工程，所以畢業之後都寄咗好多信去搵工，其中一封真係寄過去機場，嗰個 Apply 嘅職位係關於飛機工程。」雖然馬明最終沒有進入機場工作，轉戰娛樂圈踏上視帝之路，但對於兜了一大個圈後竟能透過拍劇在機場「上班」，對馬明來說也算半圓夢，馬明說：「做演員可以嘗試到好多唔同嘅新事物，好開心可以喺中央控制中心（IAC）拍攝，置身嗰度嘅感覺真係好震撼，大家到時睇劇就感受到。」