鎖健強效立竿見影組合　強健機能兼對抗嚴重頑疾

【特約報道】自古以來，中醫以正氣代表免疫力，正氣就是指氣血足；氣血足有助改善微循環，提升人體天然屏障抵抗病毒入侵。良好的氣血就好像重要的交通網絡，幫助帶氧和補充養份到身體各個部位。鎖健的強效組合，血漿免疫丹+血管通+雲芝丹能從鞏固基礎免疫框架逐一清除體內代謝物，收恢及更新細胞，淨化血管，改善血液質量同時補充元氣，強健機能。

有外國臨床研究指出，雲芝含豐富的多醣肽（Polysaccharide Polypeptide）和多醣K（Polysaccharide-K）能提升免疫力外更有抗頑疾的成份。鎖健雲芝丹採用超濃縮複方雲芝多糖、紅花多糖和富硒酵母，大大改良單方的不足，鎖健雲芝丹含抵抗頑疾的多項條件，消炎和收復變壞組織，效果顯著。加上，氣血互補的鎖健血漿免疫丹和排走血管代謝物的鎖健血管通，速效改善頑疾人士身體機能。

鎖健血漿免疫丹以溫性草本提煉而成，其中鹿茸就是補血的佳品，不燥不寒，再配合紅花多糖和人蔘多糖就能達到消炎淨血和氣血互補的功效。尤其頑疾或療程前後人士，血液質量的改善可以促進新陳代謝，扶正氣血，減輕後遺問題，改善身體不適，轉化及恢復臟腑機能，保持良好狀態。

鎖健血管通含三種高純度酵母 （納豆、紅麴、輔酶Q10），能加強血管彈性，有助軟堅散結，溶解代謝物，抑制代謝物合成，改善供血狀態，協助雲芝丹和血漿免疫丹發揮補充能量的同時快速運走垃圾。鎖健血管通成份天然，不含西藥，大大減少西藥對肝、腎的不良反應，是安全安心零風險暢通血管的淨化血液好幫手。

即日起至2024年1月15日，鎖健全線產品以至抵價發售；以每單計，每買滿HK$30,000送頂奢材質高級手挽袋或背囊袋1個 （價值：HK$1,280）；買滿HK$50,000再加送豪華行李箱及袋1套 (價值：HK$5,980)；多買多送，送完即止。並額外贈送以下1至3項優惠。

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鎖健血漿免疫丹

原價：HK$2,298、感謝價：HK$1,198

鎖健血管通

原價：HK$998、感謝價：HK$398

鎖健雲芝丹

原價：HK$998、感謝價：HK$498

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