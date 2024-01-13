陶源酒家推出　HK$988「最強孖寶搭配套餐」

【營業資訊】細意挑選各地新鮮食材如阿拉斯加蟹及澳洲龍蝦，精心炮製即燒皇子豬及京式片皮鴨，配塔不同美味佳餚，展開一場富足味蕾的尋味之旅。

阿拉斯加蟹鮮活空運到港，蟹肉品嘗起來肥嫩多汁，肉質厚實彈牙，鮮甜純淨，令人一試難忘，趨之若鶩。龍蝦對不少朋友來說，並不是新奇的菜色，但要做出有水準的龍蝦，選料是相當重要。陶源酒家精選優質彈牙澳洲龍蝦，肉厚爽甜，以傳統上湯焗製，鮮味無窮。

陶源還有很多招牌菜，好似受歡迎的北京片皮鴨，鴨皮紅潤油亮通透，飽滿而油香豐盈，佐以爽口青瓜和京葱來解膩，令人回味無窮的甘香！

HK$998原隻清蒸阿拉斯加長腳蟹（約三斤）＋即燒皇子豬（一隻）

6位或以上可享持優惠

長腳蟹3斤或以上另收每斤HK$288

HK$998原隻清蒸阿拉斯加長腳蟹（約三斤）＋京式片皮鴨二食（片皮，生菜包鴨鬆）

4位或以上可享持優惠

HK$438上湯或芝士澳洲龍蝦送伊麵底（約1斤半）＋京式片皮鴨二食（片皮，生菜包鴨鬆）

長腳蟹3斤或以上另收每斤HK$288

4位或以上可享持優惠

＊需惠顧正價小菜一份方可享以上優惠

午市及晚市供應，只限堂食。

只適用於九龍灣及旺角分店。

旺角店│旺角豉油街118號仕德福酒店地下

九龍灣店│九龍灣常悅道9號企業廣場一期地下1號舖

顧客查詢熱線：2353 5866

Facebook：陶源酒家鮑魚專門店