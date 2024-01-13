和諧汽車香港比亞迪油塘服務中心隆重開幕　全港唯一全海景汽車服務中心

【特約報道】2024年1月12日，和諧汽車香港比亞迪油塘服務中心隆重開幕。這是和諧汽車繼沙田、西貢、將軍澳展廳之後，在中國香港開業的第四家比亞迪網點。該網點位於九龍油塘茶果嶺道428號榮山工業大廈，面臨美麗的維多利亞港，集汽車展示、交付、維修為一體，為香港比亞迪車主提供更優越、更貼心的服務體驗。

在開業活動現場，中國和諧汽車控股有限公司董事會主席馮長革先生、BYD(H.K.) CO., LTD 乘用車運營總監張景榮先生、和諧汽車比亞迪品牌總監曲建蕾先生、和諧新能源汽車服務（香港）有限公司總經理 Eddie Wong 先生為比亞迪油塘服務中心開業剪綵，社會各界、媒體嘉賓、新老客戶，以及特別邀請的十組比亞迪車主共濟一堂，共同體驗這重要時刻。

獨享美麗的維港景致

比亞迪油塘服務中心毗鄰鯉魚門海灣，是全港第一家擁有維港海景的比亞迪服務中心。車主在等待車輛維修之同時，能夠享受悠閒空間，欣賞美麗的維港景致。比亞迪油塘服務中心規模宏大，佔地約兩萬平方呎，不僅提供新車交付，還為車主提供完善售後維修和保養服務。服務中心內部設有2個新車交付區，以及10個標準智能維修工位，服務範圍更覆蓋整個九龍及將軍澳地區。

這裡還配備了充足的充電設施，有2台快速充電機和4台7千瓦充電機，2台快充可以同時為4台車充電。客人到店完成服務後，服務人員會代為充電，確保每一台檢修車輛離開時都是電力十足。

和諧汽車擁有多年提供豪華和超豪華汽車售後服務的經驗，並將這些寶貴經驗應用於比亞迪油塘服務中心，無論是售後維修、保養還是其他服務需求，和諧汽車的專業團隊都能夠為所有現任及新任比亞迪車主，提供全方位的卓越服務體驗。

為比亞迪香港車主呈獻優質服務體驗

在開業儀式現場，張景榮先生祝賀比亞迪油塘服務中心正式投入服務。他表示，比亞廸非常重視對車主的服務，與合作夥伴攜手以最快速度增設香港的服務網點，努力提升銷售及售後服務質量，滿足客戶需求，致力讓每位客戶感受賓至如歸的服務體驗。今天和諧汽車在油塘開設城中極為罕有的全海景售後服務中心，方便在油塘區、將軍澳區及九龍區的客戶，更進一步將比亞廸的銷售及售後服務網絡拓展至香港每個區域，為消費者提供卓越產品及優秀服務。

和諧新能源汽車服務（香港）有限公司總經理 Eddie Wong 先生表示，比亞迪油塘服務中心前臨鯉魚門海灣，同時連接東區海底隧道及將軍澳隧道入口，定可為客戶帶來充滿特色的優質體驗。去年和諧汽車與比亞迪在第四季內合共開設三間展廳，今年亦期望在第一季內開設三間服務中心，今天開幕的油塘服務中心正好標誌着這個新開始。我們對香港市場及比亞廸充滿信心，憑藉優秀團隊，相信今年將可為和諧汽車、比亞廸及香港市場締造優良成績。

加速拓展比亞迪售後服務網絡

此前，和諧汽車已在中國香港沙田、西貢、將軍澳地區開業了3家比亞迪陳列室。油塘服務中心開業後，其服務基本可以覆蓋九龍東、新界東、港島東的比亞迪客戶。

放眼未來，和諧汽車在香港的比亞迪售後服務體系將繼續擴展。除了油塘服務中心外，和諧汽車正計劃於荃灣開設全新比亞迪4S服務中心，以滿足九龍西、新界西和港島西區的比亞迪車主需求。

同時，和諧汽車亦計劃在沙田大圍開設比亞迪服務中心，服務九龍中部、新界北部和港島中部的車主。隨着和諧汽車在香港的比亞迪售後服務體系的一逐步完善，未來和諧汽車的售後服務將覆蓋全港滿足更多比亞迪客戶需求。

和諧汽車香港比亞迪油塘服務中心

地址：九龍油塘茶果嶺道428號榮山工業大廈地下A-B, D鋪

營業時間：星期一至五08:30-19:00

星期六 09:00-18:00

星期日及公眾假期休息

聯絡電話：2663 2808