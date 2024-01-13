經典加創意　為中菜注入新味

經典的中菜數不勝數，烹調過程繁複、味道層次豐富，到現時還留下不少著名菜式。有新中菜廳在保留傳統菜的同時，也不斷推陳出新，在原有的基礎上再創新，啱打卡之餘，味道亦有驚喜。

江南新味

風光如的江南地區如南京、杭州和蘇州等地景致和美食，一向吸引。尖沙咀開設的江南‧翡翠，以不同的食材再融入中式烹調手法，打造出有趣的菜式。叄色小籠包由紫色黑松露帶子、紅色冬蔭公和黃色蝦頭油鮮蝦組成，色彩繽紛又有新意。招牌蟹肉大湯包以蟹肉、瑤柱和豬肉做餡，皮薄富湯汁。蜜汁金華火腿烤雙方除配炸豆皮和青瓜片，用曲奇狀的夾餅包好吃，再加點蜜汁，甜美有口感。另外還有涼拌海膽茄子、滲東南亞風味的秘製石鍋雞、翡翠文思香煎帶子和羊肚菌萵筍，以及經典擔擔拉麵和江南鮮魚湯泡飯等，讓大家感受江南新「味」。

濃香川滬菜

濃油赤醬的上海菜和鮮辣麻香的川菜，各有特色。銅鑼灣浦東蒲西以傳統和創意的川滬菜作主題，餐廳特意用60至70年代老上海的懷舊格調設計，配復古的上海式音樂，置身其中很有Feel。菜式方面，經改良的招牌小籠包，外皮不易破損，肉味更濃厚多汁。糖醋金薯咕嚕肉選用豬頸肉提升口感，酸甜有致。惹味菜式有砂鍋乾煸花菜和麻婆豆腐等，經典之選有口水豬手、杭州醬鴨、紅燒花膠和煙熏河鰻等。餐廳更推出午市自選套餐，讓客人揀選喜愛的湯品、冷盤和小菜，一次過品嘗兩地美食。