張學友紅館外會見歌迷　群情洶湧釀人疊人意外

「歌神」張學友相隔5年再踏紅館舉行一共24場的跨年《60+巡迴演唱會香港站》，今日（13日）終於來到了最後一場，現場紅館外早已聚集大批粉絲，等候學友到來，大會亦要求在場的所有工作人員及記者均須戴上口罩。約中午3時30分，學友乘坐銀白色七人車抵達現場，以全黑運動裝，配戴黑色鴨舌帽和白色口罩亮相。學友一下車，全場工作人員及圍觀者拍手迎接，隨後學友接過三支香燭，向四面誠心祈求後上香，然後學友就走向前，舉起食指，讓記者傳媒拍照。

及後，學友走近觀眾向他們揮手和握手，其間學友與歌迷保持約有一米的距離，但因歌迷們過份激動，推跌了面前的欄杆，令站在欄杆後的十位歌迷齊齊跌到，造成人踏人意外，令學友大感愕然，並立即呼籲大家不要迫，站後少少，而在場多名保安立刻上前查看情況，扶起跌倒人士，學友亦不斷慰問：「有冇事」，全程約擾攘了4分鐘。

然後學友繼續向右行，不斷接收歌迷送的禮物，其間歌迷們大叫學友「加油」，祝學友演唱會順利，又叫學友「休息多啲」，而學友亦親民地在觀眾面前停留一陣和他們有短暫的交流。最後，學友便回到拜神檯和工作人員一起切乳豬，再向現場所人員揮手示意，再次舉起食指，他在約3時48分離場。