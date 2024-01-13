陳家樂第一桶金買手錶　自爆廚房係老婆連詩雅命脈

藝人陳家樂和劉若寶今日（13日）出席《英皇鐘錶珠寶聯乘瑞士百年靈BREITLING發布會》。陳家樂在活動上自言家中沒有傭人姐姐，需要和太太連詩雅二人分工合作，詩雅主要負責廚房的衞生，而陳家樂主力打掃廁所，笑言不敢碰廚房：「嗰個係太太嘅命脈，如果擺錯位會畀人鬧，咁所以我就做啲最簡單嘅嘢洗廁所（畀佢鬧過？）梗係有，所以負責廁所就冇事，因為廁所入邊我哋一人有一個櫃，佢個櫃我唔會掂，清潔為主。」又指最近因拍戲需要留鬍鬚，而被連詩雅嫌棄：「原來有一部份女性，會覺得鬍鬚Kiss Kiss係有影響（冇得錫錫？）都有，少啲。」而在旁的劉若寶表示現在的男朋友亦有留鬍鬚，她已經習慣了，又指男友的鬍鬚比家樂還要長，家樂指等戲拍完就會把鬍鬚剃光，又神秘地指除了留有鬍鬚，他在頭髮上亦有所改變，不過現在不便透露。

而情人節將至，陳家樂和劉若寶都表示希望收到手錶作禮物，劉若寶亦指每年情人節都會為自己準備，慰勞自己。問到他們有沒有什麼情侶用品？陳家樂指他有收到過情侶T，但因覺得太張揚和尷尬，並沒有穿過出門，而劉若寶指喜歡製作手作，會和男友互相送手作禮物，而情侶T她希望是沒有圖案的。

而家樂表示他的人生第一桶金用來買了一隻手錶，認為手錶比較保值，而那隻手錶還是好友衛詩雅親自挑選的：「我好似結婚嘅時候都戴咗隻錶。」問到家樂有沒有收過老闆親自送的手錶？家樂指暫時未有，但最厲害的一次是拿到了七折優惠。