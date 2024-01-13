【Bethの食卓】食住搶九運！紅棗原來係No. 2

由上星期開始，我會為大家介紹食咩可以搶九運，而食材排行榜首位是台灣嘉義冠軍玉女番茄，今個星期六被我點名的是紅棗！

五行中它是木生火，增加大家火的五行。紅棗是吉慶之物、每逢大時大節、結婚、添丁、喬遷、好日子、農曆新年都大派用場。最記得小時候逢大年初一至初三，家中必備紅棗甜湯，大年初一的大清早就要穿上新衣精神奕奕地第一時間敬奉紅棗甜湯給父母，祝他們身體健康萬事如意，以及逗第一封利是！跟住向來拜年的親朋戚友們，每位沖泡一小杯紅棗甜湯，祝福他們全年鴻運當頭！最重要的是每杯內一定要放上紅棗2粒，寓意成雙成對，乘2即加倍、倍增嘅意思，而且2粒紅棗是不吃的，長放於杯內。古文化吉祥寓意長放長有、年年有餘、豐盛倍增！故此絕對不能放單數1粒或無啦啦多手放3粒，更不能唔識嘢走去食咗粒紅棗，切忌切記！

要沖這杯紅棗開運湯也十分簡單，就是用增城蔗片糖煲定甜湯隨手放些去核紅棗蓋蓋就可以。因紅棗最佳狀態是在攝氏80度嘅水中。上星期小寒，還未到立春已經開始搶九運，非常幸運的，在澳門花膠名店遇上朋友陳皮V，我們厚着面皮向她要求跟着配方加上陳皮煲個靚紅棗甜湯，一飲難忘，再飲傾情，人間極品！經陳皮V親自煲的甜湯，究竟會用幾多年的陳皮呢？十年、廿年、三十年的算甚麼呢？哈哈！

紅棗被認為是長壽果，有補氣養血、抗老等作用，坊間有句說法「每天三顆棗，百歲不顯老」。紅棗在中醫角度被認為具有健脾養胃、益血壯神的功效，無論是入菜或是當藥材都很適合。以現代醫學角度來看，紅棗具有下列好處：

1. 抗氧化、抗癌：紅棗含有黃酮類、多醣類、維他命C，這些都是身體不可或缺的抗氧化物，能幫助身體清除過多的自由基，防止細胞過度氧化，達到抗癌的效果。此外，紅棗還有種稱為「紅棗多糖」的成分，具有抗氧化、增強免疫力的作用。

2. 健腦：紅棗的萃取物已經有研究證實能改善睡眠品質以及大腦功能，腦細胞避免受到氧化。

3. 護膚：紅棗含有維他命C，具有促進體內膠原蛋白合成的功用，經由抗氧化作用後能防止黑色素在體內形成，達到減少斑點以及護膚的潛在功效。

4. 促進腸胃蠕動：紅棗富含膳食纖維，能幫助腸胃加速蠕動，改善便祕症狀。

食物配搭宜忌

紅棗也有它的死穴位，不能同時間跟以下食物一起進食。

．紅棗+葱：易導致消化不良。

．紅棗+海蟹：容易患寒熱病，海蟹與大棗相剋，同食容易患寒熱病。

．紅棗+動物肝臟：破壞維他命，所含的維他命C氧化而失去功效。

．紅棗+魚+葱：一起吃會消化不良。

．紅棗+吻仔魚：令人腰腹作痛。

．紅棗+牛奶：影響蛋白質的吸收，因為維他命C會使這兩種食品中的蛋白質凝成塊不容易吸收。

．紅棗+黃瓜、蘿蔔：破壞維他命，因蘿蔔中含有抗壞血酸酶，黃瓜中則含有維他命分解酶，這兩種成分都會破壞其他食物中的維他命。

注意事項

吃紅棗也有講究的，需注意事項：

a. 紅棗不能吃太多，每天2至5棵就足夠了。

b. 紅棗泡水的時候，溫度不能超過攝氏80度，因紅棗中含有大量的維他命C，如果溫度過高，維他命就會被破壞掉。所以，紅棗泡水的時候最好不要超過攝氏80度。

c. 吃完紅棗後，不要吃高蛋白食品，紅棗中含有大量的維他命C，會影響蛋白質的吸收。但是紅棗如果是煮的，維他命C就會被破壞掉，不會影響蛋白質的吸收。

所以，生吃紅棗後最好過兩個小時，再吃高蛋白質的食品，例如牛奶、海鮮等。

哪些人不宜吃紅棗？

．糖尿病患者

．濕熱嚴重者

．感冒初期的患者

．牙齒痛的人

挑選靚紅棗小貼士

顏色質量較好的紅棗是紫紅色的，顏色均勻，有光澤，不會出現深一塊淺一塊的情形。此外，外形呈橢圓形或球形，表面的皺紋細淺，沒有破損現象。質量好的紅棗和質量差的切開時也有不同，優質紅棗切開時大多數是切面比較整齊、棗核較小、棗肉厚實、鬆緊度適中。而劣質棗一般縮水嚴重一點，切開後切面看起來會乾枯一些，還有點鬆散、棗核較大、棗肉粗糙。而紅棗好壞直接影響到它的味道，優質紅棗嘗起來是香甜的，口感較好，棗肉細膩不粘牙，沒有雜味。而質量較差的紅棗吃起來感覺乾乾的毫無水嫩，口感不太好，甜味不足或帶有酸澀味，還有一些劣質棗，吃起來有怪怪的味道。加上好的紅棗摸起來感覺堅實，肉質較細嫩，表面光滑而不粗糙；質量較差一些的紅棗手感鬆軟，有時感覺會有些粗糙。以後挑選紅棗，你也可以用上這些方法去識辨它的優劣了！

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022,2023年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問