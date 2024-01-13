陳蒨葶抽空出席慈善派飯　黃曦桃新歌派襪冧粉絲

參加「全民造星V」的鄧家杰、Carson，還有「中年好聲音2」歌手陳蒨葶、藝人Kawaii及李漫芬（Fanny），歌手黃曦桃（TaoTao）、新人黃梓僑、李雨青及東方甲一籃球員梁嘉顯、卜聿揚、麥洛連、徐遠征及黃浩賢等日前現身佐敦參與愛心活動派飯。

鄧家杰和Carson是首次在街上派飯做善事，兩人小時候曾參與賣旗，家杰表示賣旗有時候常被拒絕而大感無癮，但派飯就不一樣，公公婆婆都樂意接受，Carson覺得好窩心的是跟長者說聲身體健康，他們都展現開心的笑容，令他們二人都一齊開心。Carson最近習慣戴口罩，原因去年底一直病到現在，他懷疑成日跟家杰一起工作互相傳染下有關，家杰聞言都有懷疑可能自己是病原，不過他已康復很久。

陳蒨葶準備參賽之餘，得悉今次活動很有意義，所以也抽空支持。Fanny帶同囡囡芯芯體驗做義工。蒨葶和Fanny表示佐敦區的長者都特別喜歡食雞飯，因為她們分別派雞飯同和牛肉醬飯，怎知蒨葶派的雞飯很快派完，Fanny派出芯芯融化長者的心令和牛飯都很快派發完畢。

TaoTao說剛推出新歌《溝我吖笨》特別設計一對襪送給朋友和粉絲，她見到一班東方甲一的球員今次一起來支持活動，打算二月份再派飯時送給其他球員為他們打氣。