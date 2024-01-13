193揸「跑車」現身生日會　粉絲披頭紗祝賀

組合ERROR成員193（郭嘉駿）明天（14日）34歲生日，他的粉絲「老婆」（粉絲暱稱）在九龍灣舉行生日展，今日是展覽最後一日，193驚喜現身粉絲為他設計的「登基大典」生日會，大批粉絲到場，有人悉心打扮，戴上頭紗及手執花球出現，193被安排坐着迷你名跑出場，粉絲夾道歡呼及放花炮，然後193披上紅袍、拿着「九龍灣金剛棒」權杖和皇冠坐在金椅登基。現場他與粉絲玩遊戲及切壽桃蛋糕，一起合唱生日歌，193父母亦到場，媽媽感動得頻頻抹眼淚。

193稱：「多謝大家同我提前慶祝生日，見到生日展上出道至今嘅回顧都令我好感動，好多起伏，但最緊要有你哋嘅支持。」有感對上一次生日會，已經是出道第二年，相隔3年再搞生日會，他興奮得大叫「好愛你」表示有睇晒粉絲所有留言，衷心感激，並搞笑為自己起了新花名「大鋼炮」。

受訪時稱因準備與3妹（郭嘉盈）飛外地拍節目，故正日只會與家人簡單食飯，他取笑細妹唔靚女，今日趕着去整容才未有出席。提到媽媽感動到喊，他指父母每次有活動都會出席，取笑媽媽喊無特別：「佢睇《真情》和《皆大歡喜》都喊，之前做10幾場舞台劇，喺後台又喊，話覺得我好辛苦，我都未喊。（媽媽覺得安慰？）都係，佢咁嘅栽培下都咁生性都幾犀利！」

他表示一向很少出席商場活動，對上一次已經是前年出活動，生日願望希望以後多商場騷及時裝有關活動，直言所有事包括酬勞都有商量：「明白ERROR係搞笑冇咁高級，但其實我好高級，大家可以直接DM我，我再同經理人講，就直接好多。（減少搞笑？）搞笑要keep住，但唔可以太低俗太cheap，我哋四個有商有量，以後唔講咁多黃色笑話，希望高級番少少。」自言着衫不輸蝕，好睇過好多人，可當他是Model，笑言：「雖然我唔係Model價錢，但錢方面有商量。」問到生日想搵個女友，他即自認是「時間管理大鵰」，一日可以應付48個女友，扣除睡覺時間，一日24個女友綽綽有餘，但現時感情生活一片空白，有時間就可以幾個。