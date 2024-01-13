平價機攝力　拍出電影感？

平價手機一向有價有市，小米旗下Redmi 13C就面向這個市場，售價一千蚊有找，但規格一啲唔失禮。它的屏幕有6.74吋，更新率90Hz，具有DC調光和TÜV認證的低藍光和無閃爍技術，長時間使用都唔傷眼。影相方面則由5,000萬像素三鏡頭和800萬像素前置鏡頭負責，同時配備10種電影濾鏡和電影相框，令街拍更具電影感。內置MediaTek Helio G85八核心處理器、8GB RAM及256GB ROM，並內置5,000mAh電池，支援18W PD快速充電。特別一提，它更設有近年手機愈來愈少見的3.5mm插孔，能夠接駁舊有的有線耳機。

同場加映︰趣味之選

同期Samsung Galaxy A25 5G攝力也不俗，配備5,000萬畫素OIS光學防手震三鏡頭及500Hz VDIS影片數碼防手震技術，能大幅減少畫面晃動與光線殘影。Single Take功能在單次拍攝同時捕捉慢速、濾鏡等不同形式作品; Fun Mode可運用AR鏡頭為人物加上不同裝飾; Object Eraser能則可以一鍵移除畫面中的倒影，整體拍法豐富又有趣味。其他配套包括6.5吋 FHD+ Super AMOLED 120Hz屏幕、 Exynos 1280八核心處理器及25W快充5,000mAh電池。