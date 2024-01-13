丁子朗緊身背心騷麒麟臂　余宗遙結他Solo獲Rain點名大讚

選秀節目《亞洲超星團》最新一集是超星練習生第二次舞台公演，超星導師之一的程瀟打頭陣為演出拉開序幕，有「人間芭比」之稱的程瀟以黑色露腰背心上陣，大晒Fit爆蛇腰及驚人軟骨功，不但完美示範一字馬，還將腿擘後放在頭上，十足人體奧妙展！練習生丁子朗（丁丁）看畢大為驚嘆：「我諗如果唔識程瀟嘅朋友，睇完呢隻舞之後一定會畀佢圈到粉，一定會愛上佢！」

在二次公演舞台中，最大睇頭是擁有4位香港代表的「Asia Super Rock」隊，成員包括丁子朗、余宗遙（Dez）、區珀豪、黃昇大、文佐匡（Sean）和王坤，他們以型爆Rock友造型亮相，當中穿上背心的丁丁大晒麒麟臂，非常吸睛，丁丁賽前喊話：「在第一次見面的時候，李權哲說我很像一個大叔，但是我希望通過這個青春搖滾的舞台，證明給他看，我變年輕了！」正式演出時，六子唱跳《活著Viva》辣着全場，Rain大讚：「現在全世界Kpop都很紅，但是你們的這個舞台，我覺得可以稱之為Hong Kong-pop，H-pop！」Solo彈結他的Dez被Rain點名稱讚：「你結他Solo時我覺得厲害，就像Rock Star一樣。」