高宮麻里　完美凍齡老闆娘

好多男人聽到熟女兩個字都會耍手擰頭，其實咁做真係走寶喇！因為好多熟女都擁有迷人萬分嘅成熟韻味，唔單止樣靚，身材仲Fit過後生女，好似高宮麻里就係最佳人辦喇！

巨乳配美肌

以前就話女人三十爛茶渣，但係家陣就唔同喇，大家會發現好多女性踏入30歲之後，綻放出迷人嘅魅力，實在令人沒法擋，就好似日本嘅寫真女優咁，有唔少都年過30歲，但係論吸引力，班十八廿二嘅妹妹仔真係同佢哋冇得比，唔信的話可以欣賞一下今日為大家介紹嘅高宮麻里。

今年已經35歲嘅佢，最近喺寫真界活躍度大增，更被稱為擁有「完美熟味」，原因係佢散發出帶幾分妖艷氣質嘅輕熟韻味，但係笑起上嚟又親切可人，絕對令男人心動，所以兩種感覺都一樣咁吸引。而麻里嘅身材亦相當出眾，一來肌膚鮮嫩又白滑，二來身上嘅肉地軟彈適中之餘，心口仲有對分量十足嘅美形F奶，好吸睛呀！

淑女狂戰士

麻里現時除咗係寫真女優，亦係一位職業麻雀選手，經常都會攻打四方城爭取前列排名。點解佢會選擇以打麻雀作為職業呢？喺一次訪問當中，麻里就話自細鍾意睇打麻雀主題嘅漫畫，因而對打麻雀產生濃厚興趣，後來仲去到一間麻雀館打工，再經一段日子磨練好技術之後，就決定做職業麻雀選手喇！由於麻里打牌風格進取，所以素有「淑女狂戰士」以及「猛擊小姐」之稱。

至於寫真方面，最近佢就推出咗寫真DVD，仲推出埋首本個人寫真集《蜃氣樓Mirage》。另外，早前佢仲多咗一個身份，就係老闆娘喇！因為麻里同好友和久津晶喺西池袋開咗一間飛鏢咖啡店，而佢一有時間就會整番啲手作飾物放喺店內售賣，真係生財有道呀！

Profile

年齡：35歲

身高：5呎1吋

三圍：35F-23-35

高宮麻里近期有唔少寫真作品推出，不時都要四出宣傳，想知道佢最近去到邊度做宣傳活動，以及欣賞其性感寫真照嘅話，就要多啲留意佢嘅社交網喇！