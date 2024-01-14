【是日通勝】

農曆十二月初四

癸卯年 乙丑月 丁丑日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上9時至11時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：立約、交易、祭祀

忌：理髮、動土、移徙

幸運方向：坐南向北

幸運數字：17、35、24

幸運顏色：黑色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：趁周日為伴侶製造驚喜，感情關係更美滿。

金牛座：遇上麻煩忌慌張，沉着應對有助大事化小。

雙子座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

巨蟹座：愛情運差勁，懂珍惜你的人，才值得去愛。

獅子座：心態正面，別人願意親近，運勢會好起來。

處女座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

天秤座：財運差，投資務必審慎，意氣用事易中伏。

天蠍座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

人馬座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

山羊座：待人接物若做到問心無愧，運勢差極有限。

水瓶座：各方面的運勢都不錯，着淡黃色衫有好處。

雙魚座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）兔 桃花旺

（跌）羊 煩惱多

鼠：頭腦清晰，宜趁機為事業做長遠規劃。

牛：身心不在狀態，對很多事都提不起勁。

虎：貴重物件要妥善看管，否則後悔莫及。

兔：多向伴侶獻殷勤，感情關係會更牢固。

龍：運勢止跌回升，身心承受的壓力大減。

蛇：人緣佳，運氣不會差，發脾氣冇好處！

馬：易惹是非，一句失言隨時觸怒身邊人。

羊：是日沖煞，運勢差，有自尋煩惱之嫌。

猴：愈着緊愈易犯錯，宜給伴侶私人空間。

雞：破財風險極高，謹記防人之心不可無！

狗：身心顯得疲憊，今天有必要好好休息。

豬：感情關係要用心經營，是時候行動了！

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

擁有甚麼面相特徵的人有上司緣？

領導是員工職業生涯中最重要的角色，決定其未來前途，有上司緣對事業發展有極大幫助，特別是自身能力強，又得到上司賞識，在職場上更是如魚得水。究竟哪些面相特徵反映一個人有上司緣呢？

1.額頭高廣

高廣是指額頭上方，天中和邊地中間的部位。古人稱為「額如覆肝」，意思是額頭十分飽滿，就像覆蓋了一塊圓潤的豬肝。額頭飽滿高廣的人，聰明有智慧，能夠洞察上司的心思，行動力強，跟老闆之間的相處會很融洽，自然能夠得到老闆賞識。

2.耳朵輪廓分明

《麻衣相法》說：「輪廓分明有墮珠，一生仁義最相宜。」耳朵在相學中代表貴人的提拔，耳朵輪廓分明的人，悟性高，交代了的事情會專心去做，且會盡善盡美地完成，即使碰到困難，也會憑藉自己的聰明才智去解決，因此深受上司器重。

3.眉毛秀而長

俗語有云：「眉開生運」，眉毛是五官之首，在中國古代面相學中稱之為「保壽宮」或「兄弟宮」。眉毛長而不雜亂的人，靈巧聰慧，心思比較細膩，眼界長遠，做事前往往會考慮周全，能夠為老闆設想，容易有上司緣。