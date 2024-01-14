李施嬅美國完婚　押後出發衝視后

藝人李施嬅男友車崇健3年前求婚成功，但一直未完婚，昨日有傳兩人原來已計劃今年在美國結婚，早前施嬅在美國登台時，已跟未婚夫一同籌備婚禮，本應日內起行，但因今年無綫台慶頒獎禮增設「大灣區視后」，甚受內地觀眾歡迎的她呼聲甚高，故有指她不惜延遲啟程赴美，出席頒獎禮望「雙喜臨門」！

憑無綫劇《新聞女王》中「張家妍」一角演技大獲好評的李施嬅，在今晚舉行的《萬千星輝頒獎典禮2023》中，與佘詩曼（阿佘）、胡定欣等爭視后，雖然阿佘奪獎呼聲高唱入雲，但因無綫今年增設「大灣區最喜愛TVB女主角」，若最終「平分秋色」，在內地甚受歡迎的施嬅大有機會得獎，昨有讀者爆料指，原定日內赴美完婚的她，特別延期至今晚頒獎禮後即飛，希望親手領取視后獎座，實行喜上加喜！不過，未知是否人逢喜事自然好事齊來，本身即晚離港的計劃，最終又因翌日有活動邀她出席而再度延期，待完成活動後再直奔機場。

未婚夫主力籌備

施嬅性格沉實內斂，與星級健身教練未婚夫車崇健一直有默契，不會花時間籌備大型婚禮，一切從簡，並有意效法好姊妹黃智雯低調處理，完婚後才公告天下，故準新娘一直對婚事三緘其口，不想洩露半點風聲！儘管如此，由於選擇在未婚夫家人的居住地美國結婚，施嬅早前與「胡說八道」幾位姊妹胡定欣、胡杏兒、黃智雯到美國開騷時，車崇健激罕如影隨形，原來他此行除了為未婚妻開騷打氣，還有「特別任務」，便是在當地籌備婚禮，責任相當重大！記者就完婚一事向施嬅求證，她貫徹「拉鏈口」作風，僅說：「現在的工作排得非常密，暫時未有計劃呀！多謝大家關心。」好姊妹黃智雯亦封嘴，未有回應。

佘詩曼風騷等賽果

另外，視后大熱的阿佘昨晚在北京出席大型活動，連紅地氈主持楊迪亦尊稱她為「Man姐」，阿佘受訪時談到劇集《新聞女王》即笑說：「多謝觀眾支持，我接了個很好玩的角色。」被問會否開續集，她幽默說：「我也很想知道，有的話邀你一併演出吧！」相當風騷！

高海寧攞硬女配 切Cake慶祝

備受無綫力捧的高海寧（高Ling），憑《新聞女王》入圍「最佳女配角」，賽前獲觀眾睇好，大讚演技突飛猛進，絕對是代表作！雖然對手《香港人在北京》的傅嘉莉與戴祖儀亦氣勢不俗，但無阻其得獎路，勢以大比數拋離；而戴祖儀向來獲無綫厚愛，勢奪「飛躍進步女藝員」，不會空手而回。

準備領取入行後首個獎項的高Ling昨日牛一，雙喜臨門！在圈中人緣極佳的她，繼早前在湯洛雯婚禮上接得花球後，她上載切蛋糕相，又獲大班花旦好友祝賀，包括李佳芯、佘詩曼、陳煒與姚子羚等，相信獎項到手後，一眾閨蜜定必為她大事慶祝。