熱巴娜扎零下2度搏到盡　虞書欣無懼寒風拋胸抗衡

北京昨晚舉行影視頒獎禮，內地娛樂圈紅人傾巢而出，一眾小花無懼嚴冬，趁前輩如李冰冰等「宣布讓賽」，紅地氈上搏到盡性感搶鏡，虞書欣與趙露思一上一下各自搶鏡，加埋張婧儀盡展青春本色，令氣溫急升。

昨於北京舉行的影視頒獎禮，大會邀得約125位藝人亮相，包括楊冪、劉詩詩、李冰冰、趙露思、白鹿、黃曉明、王鶴棣及肖戰等紛紛現身，加上現場雲集逾百採訪記者，場面相當墟冚。身為前輩級的李冰冰、楊冪及劉詩詩等，紅地氈上衣着高貴之餘卻嫌性感不足，全部封胸，讓「露」給年輕小花。

一眾後起之秀包括虞書欣、趙露思、張婧儀及田曦薇等，目睹前輩們「讓賽」，隨即把握機會盡騷本錢，其中尤以虞書欣與張婧儀最搶鏡，不約而同以超Deep V晚裝亮相，無懼零下2度低溫，相當火辣。而近日與王鶴棣傳緋聞的田曦薇以黑色晚裝現身時，谷盡湯碗胸，搞到身旁的張凌赫表情尷尬。而趙露思的波點晚裝盡騷長腿，就連大會攝影師亦對焦其「絕對領域」作大特寫，而憑劇集《很想很想你》人氣急升的周也，以粉色開胸晚裝上陣，胸口明顯蓋上一層薄紗，但她與主持們閒聊時卻多次抽扯衣飾，頗為失儀。

林允爆線 親自補衫

最搞笑要數林允以白色釘珠晚裝亮相，本應相當優雅，惟等候入場時竟然發生意外，其晚裝腰位突然爆開走線，搞到她突然變身縫紉女工，即場幫自己補衫。而一眾當紅小生雖不及女生們搶鏡，亦花心思以「另類打扮」博出位，一身西裝打扮的王一博竟戴上cap帽，王嘉爾亦變身「米奇老鼠」，曾舜晞則以「會飛的頸巾」出現，而檀健次與好兄弟王鶴棣孖住踏上紅氈，不忘以手機作直播，搞到王鶴棣不禁偷笑。當一眾炙手可熱小生花旦白鹿、趙露思、王鶴棣及檀健次獲頒發「年度矚目演員」，全場尖叫起哄。

此外，迪麗熱巴姍姍而來，紅地氈冇影，最終與白敬亭、吳磊及井柏然同時獲頒「年度質感演員」，才以一身墨綠色晚裝站上舞台領奬，而年度King & Queen分別由朱一龍及楊紫獲得。